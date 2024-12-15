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"То, что они сейчас на последнем месте, ничего не значит". Поздеев оценил победу над Ингульцом
Наконец больше одного гола от ковалевцев
Фото - Сайт "Колоса"
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев оценил победу над "Ингульцом" (2:0) в 17-м туре УПЛ. Впервые с августа команда забила в одном матче более двух голов.
"Это очень печальная новость, что мы впервые с августа забили 2 гола, но это наши реалии. Победа, конечно, важна для нас, но качество игры хочется, чтобы было лучше, больше контролировать мяч. Есть над чем работать, но главное - это победа. Ребята отдали много сил и эмоций, поэтому мы очень довольны.
В предыдущих турах мы имели много шансов для забитых голов, но не всегда удавалось завершить атаки. Подходы были хорошие, просто «Ингулец» играл агрессивно, и когда команда так прессингует, если удается выйти из этого давления, то открывается много пространства и хорошие возможности для атакующих игроков. Мы всегда стараемся быть активными в каждой игре, не всегда получается, но это процесс, который нужно улучшать.
Мы очень рады, что Боливар забил наконец-то еще один гол. На тренировках он неплохо забивает, возможно, психологический фактор давил. Нападающему важно забивать. Когда речь идет о форварде, все смотрят на его статистику забитых голов. К сожалению, мы не забиваем столько, сколько хотим, но надеюсь, это улучшим. Без голов не будет и зрителей на трибунах. У нас два бомбардира с по два гола - это наша реальность, которую нужно принять и двигаться вперед.
"Ингулец" - очень интересная команда, на мой взгляд. Они очень быстро и весело переходят в атаки, имеют игроков, которые хорошо комбинируют и могут выполнить сложные передачи. Против них было трудно играть. Они забивают, выигрывают, атакуют и комбинируют. И то, что они сейчас на последнем месте, ничего не значит - с ними очень тяжело играть", - сказал Поздеев.
По состоянию на сейчас "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда уходит в отпуск, после чего начнет зимние тренировочные сборы.
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