УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out

Центральный матч тура и при этом показательный для наставников обеих команд. "Волкам", и в частности Имаду Ашуру необходимо было реабилитироваться за неудачную серию в УПЛ. "Горнякам" же в свою очередь нужно было доказывать свой класс - после фиаско на европейской арене.

Начали в Житомире команды динамично, агрессивно и плотно. Со стороны хозяев пристреливался 18-летний дебютант Караман. За гостей ответил Зубков - хотел с центра поля подловить Кудрика. В обоих случаях неточно.

Подопечные Пушича пытались, по традиции для себя, строить комбинационные и позиционные атаки. Житомиряне - наоборот, делали ставку на скоростной футбол и вертикальный переход от обороны к атаке. В одном из эпизодов такой подход мог принести свои плоды, но в последний момент мяч из вратарской зоны сумел вынести капитан "Шахтера" - Матвиенко.

В целом же, работы у голкиперов в первом тайме было мало. Все же большую часть игрового времени наши команды боролись за владение в центре поля. Благо, Романов давал играть и не свистел из-за мелких стыков.

Ближе к занавесу первых 45 минут футболисты Ашура повысили общий темп и непосредственно свое давление на ворота "Шахтера". Это вылилось сразу в несколько пожаров в штрафной площадке "горняков" - после рикошетов и угловых. Хаос мог привести к катастрофе, но обошлось для гостей. В то же время невероятное хладнокровие показывал Ризнык. Впрочем, даже он был бессилен после удара слета от Кушниренко - дончан спасла перекладина. Начали команды ровно, но с течением времени "Полесье" ощутимо больше владело инициативой и именно хозяева были ближе к тому, чтобы размочить счет.

Вторая половина началась по аналогичному сценарию. Опять опасно пристреливался юниор "Полесья" Караман. На этот раз получилось даже острее. Ярослав классно развернул Зубкова, но в самый ответственный момент у него поехала опорная нога. Примечательно, что сразу после этого эпизода вингер "Шахтера" вынужденно покинул поле из-за мышечного повреждения.

Ашур также прибегнул к ротациям, в частности снял с игры Тейлора. В итоге, эта замена сыграла в определенном смысле злую шутку с хозяевами. Этим удачно пользовался Кевин - защитники "волков" ощутимо уступали бразильцу в скорости.

Игра в Житомире точно смотрелась. Каких-то конкретных претензий ни к одной из команд нет. В общем, все всё делали грамотно. Другое дело, что ощутимой разницы создать не удавалось. И "волкам", и "горнякам" все время не хватало какого-то мелкого компонента в завершающей стадии. Или же банальной точности. Все решали доли секунд. Времени для чрезмерных раздумий не было.

В концовке моменты с определенной периодичностью возникали и у ворот Ризныка, и у Кудрика. Однако, опять же - точность, точность и еще раз точность. Точнее ее отсутствие. Выход Сикана заметно добавил разнообразия "горнякам" впереди. Педриньо и Марлон даже создали для Даниила "конфетку", но пространства для удара уже просто не оставалось.

Все шло к ничьей, при этом достаточно логичной, исходя из общего характера игры. Однако, дончане в очередной раз в этой кампании поплатились за свою сонливость и потерю концентрации на последних минутах... За что их и наказал Михайличенко. Проспали.

"Полесье" вместе с Ашуром демонстрирует боевой характер, реабилитируется за неудачную серию и уходит в новогодний отпуск с отличным настроением. "Шахтер" же во время этого перерыва ожидает грандиозный разбор полетов. И есть четкое ощущение, что не все сохранят свои позиции после этого "крутого пике"...

Примечательно, что "горняки" так и не могут победить житомирян в рамках УПЛ. Более того, не удается даже забить хотя бы один мяч. Показательная статистика, даже очень. Кстати, Пушич после матча руку Ашуру не пожал.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 15-е декабря

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Гол: Михайличенко 90

"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Сарапий, Матич, Тейлор (Смоляков 55) - Бабенко (к), Караман (Леднев 75), Кушниренко - Крушинский (Бристрич 75), Пайшау (Назаренко 55), Гуцуляк (Шастал 90+5).

Запасные: Улиганец (в), Йока, Авраменко, Бескоровайный, Бристрич, Луифер, Леднев, Майсурадзе, Мустафаев, Назаренко, Смоляков, Шастал.

Главный тренер: Имад Ашур.

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Крыськив (Марлон Гомес 80) - Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков (Педриньо 52) - Траоре (Сикан 80).

Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Эгиналду, Марлон Гомес, Невертон, Педриньо, Степаненко, Сикан, Тобиас, Фарина, Швед.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Матич 13, Тейлор 48, Смоляков 59, Крыськив 62, Сикан 90+2, Бристрич 90+4.

Арбитр: Романов Виталий.