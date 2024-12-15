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УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out

Премьер-лига
Обновлено

Волки горнякам не по зубам

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч тура и при этом показательный для наставников обеих команд. "Волкам", и в частности Имаду Ашуру необходимо было реабилитироваться за неудачную серию в УПЛ. "Горнякам" же в свою очередь нужно было доказывать свой класс - после фиаско на европейской арене.

Начали в Житомире команды динамично, агрессивно и плотно. Со стороны хозяев пристреливался 18-летний дебютант Караман. За гостей ответил Зубков - хотел с центра поля подловить Кудрика. В обоих случаях неточно.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 1

Подопечные Пушича пытались, по традиции для себя, строить комбинационные и позиционные атаки. Житомиряне - наоборот, делали ставку на скоростной футбол и вертикальный переход от обороны к атаке. В одном из эпизодов такой подход мог принести свои плоды, но в последний момент мяч из вратарской зоны сумел вынести капитан "Шахтера" - Матвиенко.

В целом же, работы у голкиперов в первом тайме было мало. Все же большую часть игрового времени наши команды боролись за владение в центре поля. Благо, Романов давал играть и не свистел из-за мелких стыков.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 2

Ближе к занавесу первых 45 минут футболисты Ашура повысили общий темп и непосредственно свое давление на ворота "Шахтера". Это вылилось сразу в несколько пожаров в штрафной площадке "горняков" - после рикошетов и угловых. Хаос мог привести к катастрофе, но обошлось для гостей. В то же время невероятное хладнокровие показывал Ризнык. Впрочем, даже он был бессилен после удара слета от Кушниренко - дончан спасла перекладина. Начали команды ровно, но с течением времени "Полесье" ощутимо больше владело инициативой и именно хозяева были ближе к тому, чтобы размочить счет.

Вторая половина началась по аналогичному сценарию. Опять опасно пристреливался юниор "Полесья" Караман. На этот раз получилось даже острее. Ярослав классно развернул Зубкова, но в самый ответственный момент у него поехала опорная нога. Примечательно, что сразу после этого эпизода вингер "Шахтера" вынужденно покинул поле из-за мышечного повреждения.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 3

Ашур также прибегнул к ротациям, в частности снял с игры Тейлора. В итоге, эта замена сыграла в определенном смысле злую шутку с хозяевами. Этим удачно пользовался Кевин - защитники "волков" ощутимо уступали бразильцу в скорости.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 4

Игра в Житомире точно смотрелась. Каких-то конкретных претензий ни к одной из команд нет. В общем, все всё делали грамотно. Другое дело, что ощутимой разницы создать не удавалось. И "волкам", и "горнякам" все время не хватало какого-то мелкого компонента в завершающей стадии. Или же банальной точности. Все решали доли секунд. Времени для чрезмерных раздумий не было.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 5

В концовке моменты с определенной периодичностью возникали и у ворот Ризныка, и у Кудрика. Однако, опять же - точность, точность и еще раз точность. Точнее ее отсутствие. Выход Сикана заметно добавил разнообразия "горнякам" впереди. Педриньо и Марлон даже создали для Даниила "конфетку", но пространства для удара уже просто не оставалось.

Все шло к ничьей, при этом достаточно логичной, исходя из общего характера игры. Однако, дончане в очередной раз в этой кампании поплатились за свою сонливость и потерю концентрации на последних минутах... За что их и наказал Михайличенко. Проспали.

"Полесье" вместе с Ашуром демонстрирует боевой характер, реабилитируется за неудачную серию и уходит в новогодний отпуск с отличным настроением. "Шахтер" же во время этого перерыва ожидает грандиозный разбор полетов. И есть четкое ощущение, что не все сохранят свои позиции после этого "крутого пике"...

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 6

Примечательно, что "горняки" так и не могут победить житомирян в рамках УПЛ. Более того, не удается даже забить хотя бы один мяч. Показательная статистика, даже очень. Кстати, Пушич после матча руку Ашуру не пожал.

УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out - изображение 7

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 15-е декабря

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Полісся "Полесье" - "Шахтер" Шахтар 1:0

Гол: Михайличенко 90

"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Сарапий, Матич, Тейлор (Смоляков 55) - Бабенко (к), Караман (Леднев 75), Кушниренко - Крушинский (Бристрич 75), Пайшау (Назаренко 55), Гуцуляк (Шастал 90+5).

Запасные: Улиганец (в), Йока, Авраменко, Бескоровайный, Бристрич, Луифер, Леднев, Майсурадзе, Мустафаев, Назаренко, Смоляков, Шастал.

Главный тренер: Имад Ашур.

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Крыськив (Марлон Гомес 80) - Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков (Педриньо 52) - Траоре (Сикан 80).

Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Эгиналду, Марлон Гомес, Невертон, Педриньо, Степаненко, Сикан, Тобиас, Фарина, Швед.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Матич 13, Тейлор 48, Смоляков 59, Крыськив 62, Сикан 90+2, Бристрич 90+4.

Арбитр: Романов Виталий.

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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1 голосов
Комментарии
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Геродот (Винница)
15.12.2024 в 20:43
У Шахтера сегодня была возможность обойти Александрию по потерянным очкам, а вместо этого подарили фактически чемпионство Динамо уже в средине сезона. Потому как среди команд, с которыми с Динамо еще предстоит сыграть, я не вижу тех кто сможет у них отобрать очки и подвинуть с первого места. С Александрией то Динамо уже сыграло оба матча. Что касается самой игры с Полесьем, то Шахтер совсем не продемонстрировал чемпионской игры. Играли натужно и беззубо. Практически бесполезен был на поле Траоре, несмотря на все старания ничего не создали сегодня ни Кевин, ни Зубков, ни Судаков, Совсем потерялся во втором тайме Бондаренко, Постоянно проигрывал свои позиции Криськив, хотя еще прошлые игры показали, что на роль опорника он совсем не подходит. Замены абсолютно ничего не изменили - совсем были незаметны как Сикан, постоянно залезавший в офсайд, так и Марлон. В общем, победа Полесья закономерна. Как и поражение Шахтера. Общая вина за провальные выступления Шахтера как в ЧУ, так и в еврокубках, конечно лежит как на Пушиче, продемонстрировавшего свою несостоятельность в качестве тренера, так и менеджменте команды во главе со Срной. Имено он и его команда понабирали кучу одинаково сереньких зарубежных игроков, неспособных показывать приличный футбол. А вот Михайличенка, "съевшего" сегодня Кевина и забившего Шахтеру гол, отправили из команды. Ждем реакции Ахметова, потому как отставка Пушича давно назрела, как и необходимость очистить команду от балласта
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Комментарии 43
Геродот (Винница)
15.12.2024 в 20:43
У Шахтера сегодня была возможность обойти Александрию по потерянным очкам, а вместо этого подарили фактически чемпионство Динамо уже в средине сезона. Потому как среди команд, с которыми с Динамо еще предстоит сыграть, я не вижу тех кто сможет у них отобрать очки и подвинуть с первого места. С Александрией то Динамо уже сыграло оба матча. Что касается самой игры с Полесьем, то Шахтер совсем не продемонстрировал чемпионской игры. Играли натужно и беззубо. Практически бесполезен был на поле Траоре, несмотря на все старания ничего не создали сегодня ни Кевин, ни Зубков, ни Судаков, Совсем потерялся во втором тайме Бондаренко, Постоянно проигрывал свои позиции Криськив, хотя еще прошлые игры показали, что на роль опорника он совсем не подходит. Замены абсолютно ничего не изменили - совсем были незаметны как Сикан, постоянно залезавший в офсайд, так и Марлон. В общем, победа Полесья закономерна. Как и поражение Шахтера. Общая вина за провальные выступления Шахтера как в ЧУ, так и в еврокубках, конечно лежит как на Пушиче, продемонстрировавшего свою несостоятельность в качестве тренера, так и менеджменте команды во главе со Срной. Имено он и его команда понабирали кучу одинаково сереньких зарубежных игроков, неспособных показывать приличный футбол. А вот Михайличенка, "съевшего" сегодня Кевина и забившего Шахтеру гол, отправили из команды. Ждем реакции Ахметова, потому как отставка Пушича давно назрела, как и необходимость очистить команду от балласта
Ответить
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hoy (Київ)
15.12.2024 в 20:41
Шахтёр чемпион
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avatar
Spokoyno (Київ)
15.12.2024 в 20:39
ЙОЙ, а що сталося... Може тепер сліпиши зрозуміють, що не СУВсеКу, а режим змагань зробили значний вклад у перемоги Полісся Коли одні готуються до матчу 5... 6 днів, а інші 5... ну добре 10 годин. Зрозуміло, що навесні все стане на свої місця, але втрачене вже загуло!
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Серпень (Voznesensk)
15.12.2024 в 20:22
Нарешті треба покінчити з саботажем. Коли останній раз Шахтар не грав в ЛЧ? Тепер не буде грати наступного року. Більше року під керівництвом цього неадеквата - повна деградація! Ніякої тактичної схеми, як завжди порожні зони в обороні, гравці деградують, а це чмо само собі під кайфом. Знову це гівно не підійшло до тренера суперника... В Баню Луку нах!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 20:14
Ну що В. Леоненко, що ти там песдів на Ашура?)))
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.12.2024 в 20:16
А що там Вітьок? Своїх бойових котів натравлював? Має право.
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4
0
Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 20:14
Полісся - Шахтар 1:0.Баян!
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tolina-ystas (Краматорск)
15.12.2024 в 20:12
Результат вполне закономерный,команда давно идёт к этому.Пушич не тренер,он полностью развалил команду.Сейчас как раз очень подходящий момент избавиться от этого разрушителя.Будет человек который поставит дисциплину и спрос за качество игры и нет сомнения,что даже этот состав будет играть в другую игру.Сейчас говорят,что играют деньги так у кого больше денег чем у Шахтёра.Получается,что деньги на ветер.Все руководство клуба должно ответить за устроеное безобразие.
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.12.2024 в 20:09
З дитинства за Полісся......але тільки тоді, коли вони не з Кривбасов грають.
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2
6
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walkacom (Киев)
15.12.2024 в 20:08
а я думал кроты отскочат по 0 0 а нет
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6
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Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 20:07
Полісся - єдиний клуб в УПЛ, який ще жодного разу не програвав Шахтарю!
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Romerik (YNWA)
15.12.2024 в 20:04
Це напевно найбездарніша гра клубу за останні 20 років. Такої беззубої гри не було при жодному з 6 останніх тренерів. Чо вони вчепилися в цього пушича, я хз. Видно ж що він наглядний приклад, що декому не можна тренувати самостійно взагалі. Максимум бути гвинтиком успішної системи головного тренера. Потрібно гнати цю всю кілометрову шоблу, яку привів пушич разом з собою і починати спочатку. Бо можна багато що втратити за кілька років
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2024 в 20:05
фраза "бездарная игра" в этом сезоне звучит слишком часто
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4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 20:16
Тому що закінчилися бразильці по 20-25 млн.
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3
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vlotko (Броди)
15.12.2024 в 20:03
У Полісся самий красивий тренер, симпатичний, високий, жінки, мабуть, з нього очей не зводять.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2024 в 20:04
по ходу, ты сам на него запал?)))
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vlotko (Броди)
15.12.2024 в 20:07
застарий я для таких справ
 
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.12.2024 в 20:08
Ага, Чуть-чуть запав.....Особливо коли його пацани кротенят натягували.
 
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:00
поздравляю динамо киев с победой в чемпионате Украины."спасибо" палкину и срне за этот про...б.пушича в отставку.тотальная чистка состава.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 20:17
У Динамо дуже важкий календар у березні-травні. Ще рано радіти
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:24
я в чудеса уже давно не верю.тяжелый календарь??в апреле 2025 матч с шахтёром.и всё.потерять очки можно где угодно.но динамо своего уже не упустит.
 
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alexrico11 (Кривий Ріг)
15.12.2024 в 19:59
Слався!!!!!
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Море23 (Одесса)
15.12.2024 в 19:58
Отстааааавка
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Море23 (Одесса)
15.12.2024 в 19:58
Такого глупого и бездарного Шахтера не видел некогда .выпускать ленивого Траоре .ему пас даю перед воротами а он ели идёт .защитник дальше стоял подбежал и забрал а Траоре как стоял так и стоит .судакова продать за ящик помидоров . единственный кто кое как играл это ризник и то в очередной раз возле своих ворот чуть не привез ....чемпионство все ...смотрим на позорище динамо а ЛЧ...в следующем году....почему не отправляли раньше в отставку Ахметов уже не тот ...слишком доверял Дарио в трансферах
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:18
не будет в ЛЧ ни одного украинского клуба в следующем сезоне.это не реально.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.12.2024 в 19:57
Результат по грі, Полісся справді протягом матчу були трохи кращі за Шахтар, вони заслужили цю перемогу. Вітаю житомирян із заслуженою перемогою!
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7
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.12.2024 в 20:19
О, чувырло нарисовалось... Где ты был, когда твоё Динамо попросирало всё что можно в ЛЕ ? Из запоя вышел ? Решил позлорадствовать на ветке Шахтёра ? Надеюсь завтра твоё Динамо тоже обосрётся...
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.12.2024 в 20:22
Олєжка, нє істєрі. Ну, вдули шлюхтьори сьогодні.....нічого страшного, не вперший раз.
 
3
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:26
пусть тявкает падаль.до первого провала своей ..... динамо.не трожь дерьмо
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.12.2024 в 20:34
Scorpion-1970 (Кривой Рог), да я тоже думаю, что страшного на данный момент ничего не произошло... Если Шахтёр сразу сделает выводы и, пока ещё не всё потеряно, кординально всё поменяет, то надежды есть... Впереди весна, а значит ничего ещё не потеряно !
 
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Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 19:57
У ШД - "комплекс Полісся". Вже два роки виграти не можуть
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.12.2024 в 19:56
Пушич - нафиг !!! Вместе с любимчиком Бондаренко
Ответить
4
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2024 в 19:58
+3001500!
Ответить
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4
fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:06
и не только.по хорошему гнать надо и некоторых других.палкину -"удачной"продажи "гения"судакова.в другой команде он наверняка заиграет.дать по голове срне за пушича и попросить на выход.слово за ахметовым
Ответить
0
2
Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 19:56
АТБ - моя улюблена мережа магазинів :-)
Ответить
3
2
Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 19:56
Поліські вовки знов зняли шкірки з кротиків. Це вже який скальп на рахунку?
Ответить
5
3
Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 19:58
Можу помилятись, але здається, це вже п'ята очна зустріч поспіль, в якій Полісся відбирає очки у Шахтаря
Ответить
3
1
Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 20:02
Кажуть, 4 матчі = 3 перемоги Полісся і одна нічия. Різниця м"ячів 0:4 не на користь кротенят
 
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0
Serhio79 (Kyiv)
15.12.2024 в 20:06
Дійсно, 4. Полісся другий сезон в УПЛ. Тобтo, могло грати з Шахтарем не більше 4-х разів
Ответить
1
0
Термит (Київ)
15.12.2024 в 20:07
Насправді - 5, ще була гра у Кубку і там якраз Шахтар переміг.
 
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2024 в 19:54
снова квадроберам проиграли? клоуны тупые! пушича нах гнать!
Ответить
5
5
Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 19:54
Мммм.. Яка краса!
Ответить
4
4
Море23 (Одесса)
15.12.2024 в 19:54
Отстааааавка
Ответить
2
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