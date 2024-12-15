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Наработки, великолепная игра и удовлетворение результатом. Сергей Шищенко рассказал о матче с Рухом

Премьер-лига

Тренер Оболони в эфире УПЛ ТВ рассказал ощущения от матча с Рухом

Наработки, великолепная игра и удовлетворение результатом. Сергей Шищенко рассказал о матче с Рухом

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ рассказал о наработках, атаке и трех забитых мячах.

Поздравляю с такой разгромной победой на выезде, с хорошим настроением можете уйти в отпуск. Собственно, поделитесь своими впечатлениями от поединка. Всем довольны, что происходило на поле в исполнении ваших подопечных?

Спасибо за поздравления. Очень классная, замечательная игра. Настраивали ребят на тяжелую игру, потому что "Рух" - интересная команда, которая играет один в один, много единоборств, быстро двигаются, замечательные переходы из обороны в атаку. Настраивали ребят и в недельном цикле отрабатывали то, что могло быть в сегодняшней игре.

Я могу сказать, что ребята все выполнили, что было запланировано в тренировочном процессе и перенесли на игру. Поэтому я очень доволен результатом и игрой тоже.

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После матча с "Полесьем" вы отмечали, что команда испытывает определенные трудности в атакующем звене. Сегодня вы забиваете три гола. Как вы это прокомментируете?

Да, мы впервые забили три мяча, но это тренировочный процесс, который мы в течение трех месяцев нарабатывали очень много над атакующими действиями. Конечно, хотелось чтобы раньше это у нас получилось. Очень доволен, что в последней игре первого этапа мы забили три мяча "Руху".

Непросто с ними играть каждой команде, но сегодня мы сделали то, что не удавалось никому в последних турах

"Оболонь" победила "Рух" на выезде со счётом 3:1.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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