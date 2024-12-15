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Почему Назаренко в запасе? Источник поделился информацией
Похоже, это не план Ашура
Фото: ФК Полісся
Лидер "Полесья" Александр Назаренко не попал в стартовый состав команды на матч 17-го тура УПЛ против "Шахтера". Игрок остался в запасе.
По информации ТаТоТаке, у полузащитника есть повреждение, которое не позволило ему полноценно готовиться к матчу. По этой же причине Назаренко не сможет сыграть все 90 минут.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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