Почему Назаренко в запасе? Источник поделился информацией

Лидер "Полесья" Александр Назаренко не попал в стартовый состав команды на матч 17-го тура УПЛ против "Шахтера". Игрок остался в запасе.

По информации ТаТоТаке, у полузащитника есть повреждение, которое не позволило ему полноценно готовиться к матчу. По этой же причине Назаренко не сможет сыграть все 90 минут.

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