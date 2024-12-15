Со временем выровнялись. Вингер Колоса оценил матч с Ингульцом и первую часть сезона

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0) в 17-м туре УПЛ.

- Как оценишь этот матч и первую часть сезона?

- Первая часть сезона началась не очень хорошо для нас, но потом мы выровнялись. Матч прошел хорошо, как сказал главный тренер, есть, что улучшать, и над чем мы будем работать на сборах, но выиграть - это хорошо.

- Сегодня ты отдал голевую передачу, почти все сделал для гола. Как чувствует себя игрок, который делает такие передачи?

- Хорошо чувствует себя, но, скажем, если это только одна такая передача за сезон, то были и другие похожие, но они не превращались в голы. Нужно над этим работать.

- Как сейчас команда будет отдыхать и готовиться к новогодним праздникам?

- Мы все в отпуске, каждый будет с семьей. Я думаю, будем заниматься, кто-то ходит в зал, у каждого своя программа. Собираемся где-то 15 числа, неделю будем в Киеве, а затем отправляемся в Турцию. Спасибо болельщикам "Колоса", что приходите в такую непростую погоду нас поддержать. Спасибо, что смотрите. Нам очень приятно, мы играем для вас.