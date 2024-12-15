  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олейник – о ничьей с Александрией: В перерыве говорили, что можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олейник – о ничьей с Александрией: В перерыве говорили, что можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол

Премьер-лига

Денис прокомментировал итог встречи с горожанами

Олейник – о ничьей с Александрией: В перерыве говорили, что можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол

скриншот

Новина українською

Опытный футболист – о последнем матче в карьере.

“Всегда хочется побеждать. Ничья – это положительный результат, судя по тому, на каком месте "Александрия" находится. Второй тайм мы провели на очень высоком уровне, даже могли выигрывать эту игру. Было видно характер, агрессию. У команды очень большой потенциал и все игры нужно играть с таким вдохновением, желанием”.

Читайте такжеДенис Олейник: В Украине привыкли говорить, что когда тебе за 30 – это уже старость, сбитый летчик

“Многие факторы повлияли, в том числе эпизод с Александром Каплиенко. И когда была тревога мы на это акцентировали внимание. Все это в совокупности дало толчок и энергию, потому что это все у нас есть. Были игры, где мы проигрывали в первом круге. И "Руху" по ходу матча – перевернули игру, и с "Карпатами", и тоже самое с "Александрией". В перерыве говорили, что мы можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол. Поэтому во втором тайме все молодцы", – подчеркнул Олейник после последнего поединка в карьере.

37-летний игрок выступал в ЛНЗ с июля 2023 года (37 встреч, 4 результативных действия).

По теме
yellow-arrow
Волки прервали безвыигрышную серию в поединке против чемпиона. Полесье – Шахтер 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Обиделся? Ашур прокомментировал инцидент с Пушичем
yellow-arrow
Полесье добилось уникального достижения в украинском футболе. Это касается противостояния с Шахтером
Денис Олейник ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости