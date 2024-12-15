Олейник – о ничьей с Александрией: В перерыве говорили, что можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол

Опытный футболист – о последнем матче в карьере.

“Всегда хочется побеждать. Ничья – это положительный результат, судя по тому, на каком месте "Александрия" находится. Второй тайм мы провели на очень высоком уровне, даже могли выигрывать эту игру. Было видно характер, агрессию. У команды очень большой потенциал и все игры нужно играть с таким вдохновением, желанием”.

“Многие факторы повлияли, в том числе эпизод с Александром Каплиенко. И когда была тревога мы на это акцентировали внимание. Все это в совокупности дало толчок и энергию, потому что это все у нас есть. Были игры, где мы проигрывали в первом круге. И "Руху" по ходу матча – перевернули игру, и с "Карпатами", и тоже самое с "Александрией". В перерыве говорили, что мы можем проявить характер, показать, что мы мужики и умеем играть в футбол. Поэтому во втором тайме все молодцы", – подчеркнул Олейник после последнего поединка в карьере.