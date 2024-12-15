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Тренер Оболони в перерыве матча с Рухом получил предупреждение. Журналистка УПЛ ТВ назвала причину

Премьер-лига

Ситуация смешная, случай страшный

Тренер Оболони в перерыве матча с Рухом получил предупреждение. Журналистка УПЛ ТВ назвала причину

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер "Оболони" Сергей Шищенко получил предупреждение в перерыве матча с "Рухом". Журналистка УПЛ ТВ объяснила за что.

По словам журналистки Арины Евдокименко, тренер подбежал к арбитрам и стал высказывать свое недовольство.

"Шищенко был очень недоволен решением главного арбитра. На моменте с Даниилом Карасем и моменте столкновения с Черненко он подбежал к судьям говоря, что в обоих эпизодах нужно было дать желтые карточки.

Настаивал, что они разве не видят, что там две желтые карточки, за что он и получил собственно сам горчичника", - сказала журналистка.

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Напомним, что "Оболонь" победила "Рух" на выезде со счетом 3:1.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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