Тренер Оболони в перерыве матча с Рухом получил предупреждение. Журналистка УПЛ ТВ назвала причину

Тренер "Оболони" Сергей Шищенко получил предупреждение в перерыве матча с "Рухом". Журналистка УПЛ ТВ объяснила за что.

По словам журналистки Арины Евдокименко, тренер подбежал к арбитрам и стал высказывать свое недовольство.

"Шищенко был очень недоволен решением главного арбитра. На моменте с Даниилом Карасем и моменте столкновения с Черненко он подбежал к судьям говоря, что в обоих эпизодах нужно было дать желтые карточки.

Настаивал, что они разве не видят, что там две желтые карточки, за что он и получил собственно сам горчичника", - сказала журналистка.