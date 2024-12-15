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Тренер Оболони в перерыве матча с Рухом получил предупреждение. Журналистка УПЛ ТВ назвала причину
Ситуация смешная, случай страшный
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер "Оболони" Сергей Шищенко получил предупреждение в перерыве матча с "Рухом". Журналистка УПЛ ТВ объяснила за что.
По словам журналистки Арины Евдокименко, тренер подбежал к арбитрам и стал высказывать свое недовольство.
"Шищенко был очень недоволен решением главного арбитра. На моменте с Даниилом Карасем и моменте столкновения с Черненко он подбежал к судьям говоря, что в обоих эпизодах нужно было дать желтые карточки.
Настаивал, что они разве не видят, что там две желтые карточки, за что он и получил собственно сам горчичника", - сказала журналистка.
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Напомним, что "Оболонь" победила "Рух" на выезде со счетом 3:1.
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