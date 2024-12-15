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Бартулович поделился мнением, стоит ли чемпионат заканчивать раньше и весной играть через два дня на третий

Премьер-лига

Наставник Зари выразил свое видение

Бартулович поделился мнением, стоит ли чемпионат заканчивать раньше и весной играть через два дня на третий

Фото - Зоря

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Младен Бартулович прокомментировал победу над "Черноморцем" и идею об изменении графика из-за погодных условий в декабре.

“Всю неделю настраивались на игру, понимали, как важна она будет для нас. Возможно, это и давило на нас после того, когда мы забили. Соперник владел мячом некоторое время. В таких встречах важно забивать второй гол. У нас была возможность забить у Кораблина. Пропустили гол, но сумели собраться, обрести силы и вырвать победу.

Начало матча показало, что самое главное это подбор мяча, особенно, учитывая состояние газона и погоду. Именно после того, как мы подобрали мяч, мы и забили гол. Были еще возможности, которые не реализовали. Создавать моменты важно на таком поле. По-моему, интересная игра была. Обе команды хотели победить. Заслужили победу и победили именно мы”.

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[Надо ли заканчивать чемпионат раньше и доигрывать через два дня на третьей весной] “Так можно сделать. Но есть команды, играющие в еврокубках. Осенью им тяжело играть по такому графику. Весной – другое дело. Можно играть почаще. Я, будучи футболистом, всегда хотел больше играть, чем тренироваться. Это легче. Но такие матчи ведь не только у нас. Самое главное, что у нас есть футбол во время войны. Будем готовиться на второй круг”, – заявил специалист.

Луганская команда набрала 7 очков в трех предыдущих матчах, не считая встречи с "Ингульцом", которую будут доигрывать уже в следующем году.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Чорноморець, прес-служба Зорі
Опубликовал: Александр Симченко
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