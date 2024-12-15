Бартулович поделился мнением, стоит ли чемпионат заканчивать раньше и весной играть через два дня на третий

Младен Бартулович прокомментировал победу над "Черноморцем" и идею об изменении графика из-за погодных условий в декабре.

“Всю неделю настраивались на игру, понимали, как важна она будет для нас. Возможно, это и давило на нас после того, когда мы забили. Соперник владел мячом некоторое время. В таких встречах важно забивать второй гол. У нас была возможность забить у Кораблина. Пропустили гол, но сумели собраться, обрести силы и вырвать победу.

Начало матча показало, что самое главное это подбор мяча, особенно, учитывая состояние газона и погоду. Именно после того, как мы подобрали мяч, мы и забили гол. Были еще возможности, которые не реализовали. Создавать моменты важно на таком поле. По-моему, интересная игра была. Обе команды хотели победить. Заслужили победу и победили именно мы”.