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Полесье забивает Шахтеру в компенсированное время. Отличился экс-игрок горняков
Волки открывают счет в конце встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Команды уже готовились к завершению поединка, но "волки" все же воспользовались шансом на финише второго тайма.
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Голом отличился Богдан Михайличенко, который в свое время не смог закрепиться в составе "горняков" (сезон 2022/23). В текущем чемпионате защитник провел 15 поединков в УПЛ и записал в актив первое результативное действие.
Точный удар Богдана стал единственным во встрече. "Оранжево-черные" уже не успели оправиться и спасти матч, зацепившись хотя бы за ничью. Соответственно, подопечные Пушича упустили возможность сократить отставание от "Александрии" и "Динамо".
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