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Полесье забивает Шахтеру в компенсированное время. Отличился экс-игрок горняков

Премьер-лига
Обновлено

Волки открывают счет в конце встречи

Полесье забивает Шахтеру в компенсированное время. Отличился экс-игрок горняков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Команды уже готовились к завершению поединка, но "волки" все же воспользовались шансом на финише второго тайма.

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Голом отличился Богдан Михайличенко, который в свое время не смог закрепиться в составе "горняков" (сезон 2022/23). В текущем чемпионате защитник провел 15 поединков в УПЛ и записал в актив первое результативное действие.

Точный удар Богдана стал единственным во встрече. "Оранжево-черные" уже не успели оправиться и спасти матч, зацепившись хотя бы за ничью. Соответственно, подопечные Пушича упустили возможность сократить отставание от "Александрии" и "Динамо".

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Богдан Михайличенко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Martiny (Kharkiv)
15.12.2024 в 20:13
Богдан красава, гарно, як в більярді))
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Комментарии 2
Martiny (Kharkiv)
15.12.2024 в 20:13
Богдан красава, гарно, як в більярді))
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1
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:59
дальше что?медали в чемпионате не светят,в еврокубках в дерьме по уши.
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