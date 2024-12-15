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Премьер-лига

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Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду

Премьер-лига
Обновлено

Это должно было произойти

Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в ближайшие дни попрощается с главным тренером.

"Динамо Киев Inside" опубликовало информацию, что "Шахтёр" попрощается с Марино Пушичем.

По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер. Версия "Срна" снова приобрела актуальность. В ближайшие дни ожидаем официоза от боссов "Шахтера", - написал источник.

"Шахтёр" второй раз в сезоне проиграл "Полесью" (0:1) и занимает 3 место с 33 очками. Отствавание от лидирующего "Динамо" - 7 очков.

В Лиге Чемпионов украинская команда в 6-ти играх набрала 4 балла и занимает 27-е место.

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Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
15.12.2024 в 20:45
В цих обставинах кандидатура Даріо є оптимальною. Втрачати вже нічого. Якщо себе гарно зарекомендує (думаю, що так і буде) - буде кращим варіантом. Цікаво побачити гру Срна - Шовковський, легенд своїх команд 21 століття. Вибудувати тактичну схему, налагодити ігрову дисципліну, найняти гарного психолога в команду. Всі гравці з потенціалом, але вони змушені були деградувати без тренера. Срна все зробить.
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Комментарии 8
Серпень (Voznesensk)
15.12.2024 в 20:45
В цих обставинах кандидатура Даріо є оптимальною. Втрачати вже нічого. Якщо себе гарно зарекомендує (думаю, що так і буде) - буде кращим варіантом. Цікаво побачити гру Срна - Шовковський, легенд своїх команд 21 століття. Вибудувати тактичну схему, налагодити ігрову дисципліну, найняти гарного психолога в команду. Всі гравці з потенціалом, але вони змушені були деградувати без тренера. Срна все зробить.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 20:32
Ось, справді. Хочеться побачити Срну в якості головного тренера. Чи буде він тим самим, чи зганьбиться? Подивимось.
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.12.2024 в 20:14
Так, а чому ж Срна і Палкін тринадцять, що це кращий тренер у кротів і він приведе їх до 3 місця.? І що їм більше ніякого тренера не потрібно?
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:29
работа у них такая.просчитались с пушичем и не хотят получить по голове
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1
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 20:14
кто угодно кроме ротаня и белика.главное разобраться с "звёздами"-судаков,бондаренко,крыськив,бондарь,сикан.им удобно играть вместе.кого возьмут продать и не завышать цены.не нравится в аренду
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2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
15.12.2024 в 20:12
Собирался ж уходить... Ну, так уходи ! Чего ж гадить-то напоследок
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2
3
vlotko (Броди)
15.12.2024 в 20:25
Якщо Даріо, так це буде обмін " шило на мило ".
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1
1
oleg.m.3972 (Харьков)
15.12.2024 в 20:45
Откуда такие выводы ? Ты знаешь Дарио как тренера ? На данный момент Дарио, как тренер, не проиграл не единого матча. Так что не кажи "гоп" ...
 
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