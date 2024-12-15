Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду
Это должно было произойти
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" в ближайшие дни попрощается с главным тренером.
"Динамо Киев Inside" опубликовало информацию, что "Шахтёр" попрощается с Марино Пушичем.
По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер. Версия "Срна" снова приобрела актуальность. В ближайшие дни ожидаем официоза от боссов "Шахтера", - написал источник.
"Шахтёр" второй раз в сезоне проиграл "Полесью" (0:1) и занимает 3 место с 33 очками. Отствавание от лидирующего "Динамо" - 7 очков.
В Лиге Чемпионов украинская команда в 6-ти играх набрала 4 балла и занимает 27-е место.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Бывший арбитр ФИФА поделился мнениями о назначении пенальти в матче Кривбасс - Карпаты
- Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словенского вингеров. Удастся ли им это?
- Кривбасс приближается к Шахтеру, Черноморец падает на дно. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Комментарии 8