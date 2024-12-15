Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду

"Шахтер" в ближайшие дни попрощается с главным тренером.

"Динамо Киев Inside" опубликовало информацию, что "Шахтёр" попрощается с Марино Пушичем.

По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер. Версия "Срна" снова приобрела актуальность. В ближайшие дни ожидаем официоза от боссов "Шахтера", - написал источник.

"Шахтёр" второй раз в сезоне проиграл "Полесью" (0:1) и занимает 3 место с 33 очками. Отствавание от лидирующего "Динамо" - 7 очков.

В Лиге Чемпионов украинская команда в 6-ти играх набрала 4 балла и занимает 27-е место.