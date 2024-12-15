Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич не пожал руку Ашуру. В четырех очных матчах с Полесьем Марино набрал 1 балл
Поединки против волков стали настоящим ужасом для боснийца
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В 17-м туре "стая" опять расстроила "горняков". Клуб Буткевича вырвал домашнюю победу в конце основного времени (1:0). Наставник "оранжево-черных" не пожал руку коллеге.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Почти за 4 месяца Имад Ашур второй раз переиграл Марино Пушича во главе "Шахтера" с одинаковым счетом. В мае житомирская команда под руководством Сергея Шищенко также победила донецкий коллектив на своем поле (2:0).
Осенью 2023 года "волки" с Юрием Калитвинцевым на посту главного тренера также отобрали очки у "горняков", когда босниец уже работал в клубе. Таким образом, в 4-х очных поединках действующий чемпион Украины набрал всего 1 пункт.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
- Бывший арбитр ФИФА поделился мнениями о назначении пенальти в матче Кривбасс - Карпаты
- Россияне ночью использовали для атаки на Украину 108 ударных БПЛА. Сколько из них сбило ПВО?
- Возвращение легенды? Известный украинский тренер может принять Зарю
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет