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Пушич не пожал руку Ашуру. В четырех очных матчах с Полесьем Марино набрал 1 балл

Премьер-лига

Поединки против волков стали настоящим ужасом для боснийца

Пушич не пожал руку Ашуру. В четырех очных матчах с Полесьем Марино набрал 1 балл

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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В 17-м туре "стая" опять расстроила "горняков". Клуб Буткевича вырвал домашнюю победу в конце основного времени (1:0). Наставник "оранжево-черных" не пожал руку коллеге.

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Почти за 4 месяца Имад Ашур второй раз переиграл Марино Пушича во главе "Шахтера" с одинаковым счетом. В мае житомирская команда под руководством Сергея Шищенко также победила донецкий коллектив на своем поле (2:0).

Осенью 2023 года "волки" с Юрием Калитвинцевым на посту главного тренера также отобрали очки у "горняков", когда босниец уже работал в клубе. Таким образом, в 4-х очных поединках действующий чемпион Украины набрал всего 1 пункт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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