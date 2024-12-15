Полесье добилось уникального достижения в украинском футболе. Это касается противостояния с Шахтером

В матче 17-го тура УПЛ-2024/25 "Полесье" победило "Шахтер" со счетом 1:0. С таким же счетом закончилась игра между этими соперниками в первом круге. Перед тем "Шахтер" также не забивал в ворота "волков" в двух играх. Следовательно, впервые в украинском футболе одна из команд не пропустила от "Шахтера" в четырех матчах подряд.

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До сих пор в трех матчах подряд от "Шахтера" не пропускали "Динамо" и ЦСКА (Киев), а также "Полесье", которое осенью 2023-го сыграло с "Шахтером" 0:0, весной 2024-го победило 2:0, а летом 2024-го – 1:0.

Сегодняшний (15.12.2024) результат – 1:0 в пользу "Полесья". Это четвертый подряд "сухой" матч для "Полесья" против "Шахтера".

Такое в украинском футболе не удавалось ранее никому.