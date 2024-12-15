Обиделся? Ашур прокомментировал инцидент с Пушичем

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал эпизод, который возник после завершения матча его команды против "Шахтера" (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ. Наставник "оранжево-черных" Марино Пушич отказался пожимать руку своему визави.

"Эмоции видимо, или претензии какие-то к арбитрам. Я честно говоря, не понял позиции тренера соперника. Когда мы раньше пересекались, у нас были хорошие отношения. Эмоции, да и все", - сказал Ашур.

Напомним, "Полесье" Ашура второй раз в сезоне обыграло "Шахтер" Пушича. Оба матча завершились минимальными победами со счетом 1:0.