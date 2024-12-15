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Волки прервали безвыигрышную серию в поединке против чемпиона. Полесье – Шахтер 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига

Позитивный финиш года для житомирской команды

Волки прервали безвыигрышную серию в поединке против чемпиона. Полесье – Шахтер 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Полісся

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Подопечные Ашура вырвали победу в домашней встрече против фаворита. "Стая" замыкает топ-5 (27 очков) и вторую часть сезона начнет с гостевой игры с "Ингульцом". "Горняки" находятся на третьей позиции (33 балла). 22 февраля 2025 года донецкий клуб выйдет на поле против "Левого Берега".

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Смотрите обзор матча 17-го тура УПЛ

Житомир. Центральный стадион

Полесье – Шахтер 1:0

Гол: Михайличенко, 90+1

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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