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Без обид: Пушич объяснил, почему проигнорировал Ашура

Премьер-лига

Наставник горняков прокомментировал неоднозначный эпизод

Без обид: Пушич объяснил, почему проигнорировал Ашура

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

После поражения "Полесью" главный тренер донецкой команды не пожал руку своему коллеге. Боснийский специалист заявил, что в этой ситуации не увидел Ашура, намекая, что не стоит искать скандальный подтекст.

"Нет, я его просто не увидел. Он праздновал со своей командой. Это правильно, они заслужили. Я пожал руку главному арбитру, а своего визави просто не заметил", – отметил Марино.

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Поражение "волкам" может стать последней каплей терпения руководства "оранжево-черных". "Шахтер" проиграл 2 подряд встречи в Лиге чемпионов, в последних трех турах УПЛ набрал 4 балла, а отставание от "Александрии" и "Динамо" составляет 5 и 7 очков соответственно, хотя у подопечных Ротаня сыграно на один матч больше.

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Марино Пушич Имад Ашур
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Геродот (Винница)
15.12.2024 в 21:20
Пусть Пушич не врет. На экране было четко видно, что Ашур был буквально в метре от Пушича, бежал за ним и звал, но тот сделал вид, что не услышал. Потому что обделался по самое не хочу, отдав Полесью все 6 очков в этом сезоне. Ну и наверное уже знает свою судьбу.
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Комментарии 3
Геродот (Винница)
15.12.2024 в 21:20
Пусть Пушич не врет. На экране было четко видно, что Ашур был буквально в метре от Пушича, бежал за ним и звал, но тот сделал вид, что не услышал. Потому что обделался по самое не хочу, отдав Полесью все 6 очков в этом сезоне. Ну и наверное уже знает свою судьбу.
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 22:12
пушичу лучше работать пресс-атташе в каком нибудь клубе.рассказывать он умеет.для меня главное чтобы ответили организаторы его приглашения в шахтёр-за потраченные деньги и время
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fanatSD (донецк)
15.12.2024 в 21:06
лучше бы ты ..... собрал чемоданы и попрощался с шахтёром навсегда.компенсация за разрыв контракта положена?
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