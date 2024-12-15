Без обид: Пушич объяснил, почему проигнорировал Ашура

После поражения "Полесью" главный тренер донецкой команды не пожал руку своему коллеге. Боснийский специалист заявил, что в этой ситуации не увидел Ашура, намекая, что не стоит искать скандальный подтекст.

"Нет, я его просто не увидел. Он праздновал со своей командой. Это правильно, они заслужили. Я пожал руку главному арбитру, а своего визави просто не заметил", – отметил Марино.

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Поражение "волкам" может стать последней каплей терпения руководства "оранжево-черных". "Шахтер" проиграл 2 подряд встречи в Лиге чемпионов, в последних трех турах УПЛ набрал 4 балла, а отставание от "Александрии" и "Динамо" составляет 5 и 7 очков соответственно, хотя у подопечных Ротаня сыграно на один матч больше.