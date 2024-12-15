Провальная игра. Пономарев проанализировал поражение от Оболони

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение его команды от "Оболони" (1:3) в 17-м туре УПЛ.

"Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Команда не имеет права демонстрировать такой футбол. Это был плохой матч команды во всех игровых аспектах. Это касается и работы с мячом, и интенсивности, и ответственности в определенных индивидуальных моментах.

Это был провальный матч для "Руха". Даже не припомню, когда команда пропускала три гола в домашней игре. Хочется как можно быстрее забыть эту игру, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Не всем нашим футболистам давалась эта игра в первом тайме и сразу после перерыва, поэтому мы внесли определенные коррективы в наш состав. Относительно быстрого гола в дебюте матча, то не думаю, что он существенно повлиял на ход этого матча. Впереди было еще 80 минут и мы должны были играть лучше. Это был не первый раз, когда мы проигрывали по-ходу матча, но раньше нам удавалось отыгрываться и получали нужный для нас результат.

Нам нужно еще много работать. В частности надо работать в плане психологии, ведь команда набирает очки в матчах со сложными соперниками, а с условно слабыми командами - теряем очки. Не хватает стабильности и это часть психологии.

"Оболонь" не удивила нас. Причиной пропущенных голов были грубые индивидуальные ошибки в обороне. Такие ошибки нельзя допускать, особенно играя на таком поле.

Команда сейчас уходит в отпуск. Предварительно мы соберемся 9 января и начнем подготовку ко второй части сезона. Что касается сборов, то мы еще не все спланировали, поэтому эти решения будут приниматься позже", - сказал тренер.