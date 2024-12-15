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Старались, но проиграли. Дидык оценил поражение Руха в заключительном матче года
Пропустили дома аж 3 мяча
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Оболони" (1:3) в 17-м туре УПЛ. Игрок отметился голом.
"После игры трудно говорить о тех ошибках, которые допустила команда. Надо пересмотреть и проанализировать свои действия, но можно сказать, что в тех эпизодах мы не доигрывали со своими игроками до конца один в один. Также быстрый гол в начале матча имел определенное психологическое воздействие на нас.
На тренировках команда работает над стандартными положениями и их розыгрышем. Ярослав Карабин выполнил хорошую подачу, а я просто сделал свое дело и забил гол. Команда хотела получить положительный для себя результат, мы старались на поле, но проиграли. Не сказал бы, что нам не хватало мотивации, ведь если в этом возрасте ты теряешь мотивацию, то, видимо, следует заканчивать играть. Я вижу, как стараются ребята на поле и не могу кого-то из них упрекнуть. Впрочем надо признать, что это поражение - заслуженное. Мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.
"Рух" больше недоволен результатами первой части сезона, чем доволен. Хотелось достичь большего, но команда порой теряла очки там, где не должна была бы этого делать. В частности мы не проиграли командам из первой пятерки чемпионата, но теряли очки с соперниками, которые ниже нас в турнирной таблице. Надо исправить эту ситуацию и для этого каждый из нас должен прогрессировать. Надеюсь, зимние сборы будут для нас продуктивными и мы станем лучше", - сказал Дидык.
"Рух" завершил выступления в этом году на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. До призовых мест команду отделяют 10 очков.
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