Отдыхающего настроения не было, но почему-то провалили игру. Защитник Руха поделился впечатлениями от матча с Оболонью

Защитник "Руха" Ростислав Лях проанализировал причины неутешительного результата в матче против "Оболони" (1:3). Это была игра 17-го тура УПЛ.

"Трудно подобрать слова, чтобы описать эту игру. Последний поединок перед окончанием первой части сезона был тяжелым. Конечно, очень хотелось победить, но в итоге мы сильно испортили себе настроение перед отпуском. Впрочем, следует отдать должное "Оболони" - это команда, которая демонстрирует хороший уровень игры и их место в турнирной таблице в этом плане не является показателем.

Киевляне провели сильный матч и показали хорошую игру. Возможно, к определенным моментам мы не были готовы, поэтому результат оказался таким. Не согласен, что "Рух" был немотивирован, ведь команда имеет свои цели и желание победить. Мы тоже смотрим в турнирную таблицу и понимаем, что можем претендовать на высокие позиции, приблизиться к лидерам. Перед игрой с "Оболонью" команда говорила об этом, поэтому какого-то "отпускного настроения" у нас точно не было. К сожалению, не удалось уйти в отпуск с победой, но имеем то, что имеем.

Приятно чувствовать поддержку фанатов. Несмотря на результат и пропущенные голы зрители гнали команду вперед. Хочу поблагодарить наших болельщиков за это и особенно ценно, что они пришли на матч в достаточно прохладную погоду. Надеюсь, во второй части сезона мы порадуем наших фанатов лучшими результатами", - сказал Лях.