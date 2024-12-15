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Колос воспользовался унынием Ингульца. Ориховский подвел итоги матча 17-го тура УПЛ
Игрок отметился голом
Фото: Колос
Полузащитник "Колоса" Павел Ореховский оценил победу над "Ингульцом" (2:0) в 17-м туре УПЛ. Футболист забил один из голов.
"Ингулец", хотя и замыкает турнирную таблицу, но это соперник опасный, потому что заточен на атаку. Поэтому о какой-то недооценке с нашей стороны не могло быть и речи, более того, важно было своей активностью усложнить контроль мяча номинальным хозяевам, первый пас. Добавил нам уверенности в своих силах и быстрый гол.
Когда поверил, что "Колос" отпразднует победу? Пожалуй, на 57-й минуте, когда я сделал счет - 2:0. Сложилось впечатление, что после этого футболисты "Ингульца" уже засомневались, что смогут спастись от поражения и сбавили обороты. А "Колос" под занавес поединка создал несколько полумоментов и мог довести дело до разгрома. Впрочем, важно было одержать победу, а с каким счетом это - второстепенно. Ковалевцы покинули зону вылета и с хорошим настроением ушли на зимний перерыв, с которого вернемся 14 января", - сказал игрок.
"Колос" забил 2 гола за матч впервые с августа. Команда завершила год на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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