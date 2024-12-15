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Пушич: Мы переиграли оппонента, диктовали игру. Обидно так проигрывать. Это история всей первой половины сезона

Премьер-лига

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Пушич: Мы переиграли оппонента, диктовали игру. Обидно так проигрывать. Это история всей первой половины сезона

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал результат последнего матча 2024 года.

"Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Не всегда получаешь то, чего заслуживаешь. Важно сохранять концентрацию до последних секунд и иметь немного удачи. Нам не хватило ни того, ни другого. Во второй половине встречи показали хорошую игру, использовали домашние заготовки и проявили нужный ритм игры. К сожалению, пропустили гол на последних минутах".

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"Обидно так проигрывать. Это история всей первой половины сезона. Важно после поражений делать выводы и получать ценный опыт. Мы переиграли оппонента с точки зрения игрового преимущества. Мы диктовали свою игру, особенно во второй половине. Проиграли из-за недостатка концентрации и принятия неправильных решений в решающие моменты.

Зубков получил травму, поэтому попросил о замене. Сикан хорошо вошел в ритм игры, но не смог реализовать свой эпизод”, – рассказал тренер.

"Горняки" шестой раз потеряли очки в 16 встречах.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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