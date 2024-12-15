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"Мы молодые игроки, и не всегда можем правильно настроиться на игру": Холод прокомментировал поражение Оболони
Расслабленность погубила
Фото: Рух
Защитник "Руха" Виталий Холод проанализировал выступление команды в матче 17-го тура УПЛ против "Оболони" (1:3).
"Мы были не совсем настроены в начале матча, тогда как "Оболонь" хорошо проявила себя в дебюте игры. Соперник давил на нас, а быстрый гол отправил команду в нокдаун - было трудно собраться после такого. "Рух" создавал моменты, но игра не пошла у нас со старта поединка.
Был недостаток концентрации в определенных моментах. Некоторые эпизоды мы не доигрывали до конца - не всегда чувствовали, что соперник будет первым на мяче, проиграли много борьбы, поздно вступали в прессинг. Это был провальный для нас матч.
"Рух" всегда пытается играть в быстрый и динамичный футбол, высоко прессинговать соперника. Это наши стандартные установки перед игрой, но на этот раз нам не удалось выполнить установки нашего тренерского штаба. Команда давала слишком много пространства игрокам "Оболони" - они могли долго думать и качественно оценивать ситуацию, находить свободные зоны и продвигать мяч вперед.
Обидно терпеть такие поражения. "Рух" хорошо играет с лидерами, как пример - матчи против "Полесья“, "Кривбасса", "Шахтера“, "Александрии“ и "Динамо“. В этих поединках мы играем на равных со своими соперниками. А потом команда выходит играть с соперниками, которые ниже нас классом, и проваливаем эти матчи. Возможно, причина в нашем опыте - мы молодые игроки и не всегда можем правильно настроиться на игру", - сказал Холод.
"Рух" занимает 7-е место в таблице УПЛ. За последние 5 матчей команда одержала 2 победы, 2 ничьи и уступила.
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