Ашур: Мы будем начинать процесс перестройки. Буткевич подчеркнул, что мы на верном пути. Моя цель неизменна

Имад Ашур поделился впечатлениями от победы над "горняками".

Эта победа позволит уйти на отдых в позитивном настроении, фокусируясь на вещах, о которых говорили ранее. Мы будем начинать процесс перестройки. Впереди много вызовов. Будем работать над тем, чтобы не давать соперникам организовывать такие серии".

"Давно хотели прервать эту серию. Против таких соперников, как "Шахтер", каждый будет выходить на поле и полностью выкладываться. Хочу поблагодарить ребят и руководство за поддержку, а также поздравить и поблагодарить всех житомирян, кто поддерживает команду.

“Караман присоединился к нам в этом сезоне – сначала ко второй команде. Это говорит о том, что вторая команда выполняет свои непосредственные функции, дает возможность выделяющимся игрокам.

У Назаренко было небольшое повреждение. Мы знали, что он всю игру не сможет сыграть. Буткевич поблагодарил ребят. Ну, и такие внутренние дела... Он еще раз подчеркнул, что мы на правильном пути. За такие слова я могу быть благодарен.

Моя цель неизменна – оправдать доверие и прийти к таким моментам, о которых мы говорили – играть не вспышками. Выводы мы сделаем. На второй круг будет о чем поговорить”, – сказал Ашур.