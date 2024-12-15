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Ашур: Мы будем начинать процесс перестройки. Буткевич подчеркнул, что мы на верном пути. Моя цель неизменна

Премьер-лига

Наставник Полесья прокомментировал последний матч года

Ашур: Мы будем начинать процесс перестройки. Буткевич подчеркнул, что мы на верном пути. Моя цель неизменна

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Имад Ашур поделился впечатлениями от победы над "горняками".

"Давно хотели прервать эту серию. Против таких соперников, как "Шахтер", каждый будет выходить на поле и полностью выкладываться. Хочу поблагодарить ребят и руководство за поддержку, а также поздравить и поблагодарить всех житомирян, кто поддерживает команду.

Эта победа позволит уйти на отдых в позитивном настроении, фокусируясь на вещах, о которых говорили ранее. Мы будем начинать процесс перестройки. Впереди много вызовов. Будем работать над тем, чтобы не давать соперникам организовывать такие серии".

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“Караман присоединился к нам в этом сезоне – сначала ко второй команде. Это говорит о том, что вторая команда выполняет свои непосредственные функции, дает возможность выделяющимся игрокам.

У Назаренко было небольшое повреждение. Мы знали, что он всю игру не сможет сыграть. Буткевич поблагодарил ребят. Ну, и такие внутренние дела... Он еще раз подчеркнул, что мы на правильном пути. За такие слова я могу быть благодарен.

Моя цель неизменна – оправдать доверие и прийти к таким моментам, о которых мы говорили – играть не вспышками. Выводы мы сделаем. На второй круг будет о чем поговорить”, – сказал Ашур.

"Волки" завершили первую часть сезона на 5-й позиции (27 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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