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Ашур: Мы будем начинать процесс перестройки. Буткевич подчеркнул, что мы на верном пути. Моя цель неизменна
Наставник Полесья прокомментировал последний матч года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Имад Ашур поделился впечатлениями от победы над "горняками".
"Давно хотели прервать эту серию. Против таких соперников, как "Шахтер", каждый будет выходить на поле и полностью выкладываться. Хочу поблагодарить ребят и руководство за поддержку, а также поздравить и поблагодарить всех житомирян, кто поддерживает команду.
Эта победа позволит уйти на отдых в позитивном настроении, фокусируясь на вещах, о которых говорили ранее. Мы будем начинать процесс перестройки. Впереди много вызовов. Будем работать над тем, чтобы не давать соперникам организовывать такие серии".
“Караман присоединился к нам в этом сезоне – сначала ко второй команде. Это говорит о том, что вторая команда выполняет свои непосредственные функции, дает возможность выделяющимся игрокам.
У Назаренко было небольшое повреждение. Мы знали, что он всю игру не сможет сыграть. Буткевич поблагодарил ребят. Ну, и такие внутренние дела... Он еще раз подчеркнул, что мы на правильном пути. За такие слова я могу быть благодарен.
Моя цель неизменна – оправдать доверие и прийти к таким моментам, о которых мы говорили – играть не вспышками. Выводы мы сделаем. На второй круг будет о чем поговорить”, – сказал Ашур.
"Волки" завершили первую часть сезона на 5-й позиции (27 очков).
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