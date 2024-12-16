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Поздеев: Когда идешь в пике – большой соблазн опустить руки. Те, кто поднимаются из этого состояния… Это многого стоит
Тренер отметил значимость психологической стойкости
fckarpaty.org.ua
Наставник "хлеборобов" Александр Поздеев прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0).
“Очень важная победа с точки зрения психологии и турнирной таблицы. Соперник непростой. Последние игры они неплохую игру демонстрируют, забивают голы. Мы удовлетворены, ребята отдали много сил, эмоций
В первой части чемпионата было обучение. Много прошли разных ситуаций. Я сказал ребятам, что это большое уважение, когда ты идешь в пике по каким-либо причинам – очень велик соблазн опустить руки. Те, кто поднимают голову и поднимаются из этого состояния… Это многого стоит. Мы еще не вышли из него, но на пути вверх".
“Очень важно, чтобы была поддержка вне зависимости от того, каков результат. Это как в жизни складывается. Когда все складывается, бывает, когда что-то идет не так, если нет поддержки – это очень трудно собраться, поднять голову и исправить ситуацию. Поэтому большое спасибо болельщикам”, – заявил тренер.
Ковалевка поднялась на 11-ю строчку (18 очков).
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