Поздеев: Когда идешь в пике – большой соблазн опустить руки. Те, кто поднимаются из этого состояния… Это многого стоит

Наставник "хлеборобов" Александр Поздеев прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:0).

“Очень важная победа с точки зрения психологии и турнирной таблицы. Соперник непростой. Последние игры они неплохую игру демонстрируют, забивают голы. Мы удовлетворены, ребята отдали много сил, эмоций

В первой части чемпионата было обучение. Много прошли разных ситуаций. Я сказал ребятам, что это большое уважение, когда ты идешь в пике по каким-либо причинам – очень велик соблазн опустить руки. Те, кто поднимают голову и поднимаются из этого состояния… Это многого стоит. Мы еще не вышли из него, но на пути вверх".