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Бартулович рассказал о своем будущем в клубе и кадровых потерях Зари

Премьер-лига

Впереди много неопределенности

Бартулович рассказал о своем будущем в клубе и кадровых потерях Зари

Фото - Верес

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Младен Бартулович ответил, каких изменений следует ожидать зимой.

[О работе в команде дальше] “Будет разговор с президентом клуба и все с ним будем обсуждать. Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться. Надеемся, что все арендованные у "Динамо" игроки останутся у нас. Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно когда в команде так много молодых футболистов”.

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“Надеемся, что Алексей Гусев пройдет с нами полноценное сборы и будет готов играть. Летом он поехал в состав сборной на Евро, потому с нами практически не работал. Гусев пройдет сборы, сыграет 5-6 поединков и еще прибавит. За эти полгода, которые он в команде, Алексей прибавил, прогрессирует. Уверен, что во втором круге у него будет больше шансов сыграть за "Зарю", – заявил тренер.

"Черно-белые" одержали 7 побед в 16 матчах.

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Источник:
Чорноморець, прес-служба Зорі
Опубликовал: Александр Симченко
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