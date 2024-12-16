Бартулович рассказал о своем будущем в клубе и кадровых потерях Зари

Младен Бартулович ответил, каких изменений следует ожидать зимой.

[О работе в команде дальше] “Будет разговор с президентом клуба и все с ним будем обсуждать. Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться. Надеемся, что все арендованные у "Динамо" игроки останутся у нас. Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно когда в команде так много молодых футболистов”.