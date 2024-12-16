Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь

Марино Пушич сделал выводы после летне-осеннего этапа.

“Итоги первой части сезона? Мы заслуживали больше в тех играх, в которых потеряли очки. Нам необходимо было сохранять стабильность на последних минутах. Подобные эпизоды не должны были происходить – это действительно важный урок для нас".

“Испытываю ли я поддержку руководства? Я не думаю об этом. То, как мы работаем, это хороший уровень. Но в футболе не всегда получаешь тот результат, которого заслуживаешь. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь", – сказал Пушич в эфире УПЛ ТБ.

22 января "горняки" будут играть "домашний" поединок с "Брестом" в ЛЧ.