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Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
Тренер сохраняет спокойствие после ряда неудачных результатов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Марино Пушич сделал выводы после летне-осеннего этапа.
“Итоги первой части сезона? Мы заслуживали больше в тех играх, в которых потеряли очки. Нам необходимо было сохранять стабильность на последних минутах. Подобные эпизоды не должны были происходить – это действительно важный урок для нас".
“Испытываю ли я поддержку руководства? Я не думаю об этом. То, как мы работаем, это хороший уровень. Но в футболе не всегда получаешь тот результат, которого заслуживаешь. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь", – сказал Пушич в эфире УПЛ ТБ.
22 января "горняки" будут играть "домашний" поединок с "Брестом" в ЛЧ.
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