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Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Динамо - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Этим матчем завершится 2024 год в украинском футболе. Киевляне точно не должны недооценивать "Верес", ведь в первом круге им было не просто.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 17-й тур

16.12.2024. 13:00. Киев. Стадион "Динамо"

"Динамо" - "Верес"

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