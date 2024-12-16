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Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Этим матчем завершится 2024 год в украинском футболе. Киевляне точно не должны недооценивать "Верес", ведь в первом круге им было не просто.
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УПЛ. 17-й тур
16.12.2024. 13:00. Киев. Стадион "Динамо"
"Динамо" - "Верес"
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Трансляция матча Динамо - ВересСмотреть трансляцию
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