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Пихаленок возвращается в основу. Известны стартовые составы на матч Динамо - Верес
Неожиданная комбинация в центре поля у киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 17-м туре УПЛ встретятся "Динамо" и "Верес". Это будет последний матч в рамках украинского первенства в 2024 году.
Поединок состоится в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Стартовый состав "Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак
Стартовый состав "Вереса": Кожухар - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Луан, Кучеров, Клец, Дахновский - Гайдучик, Степанюк
Запасные: Ющишин, Когут, Куция, Чечер, Мельник, Смиян, Баран, Шарай, Нонго, Годя, Мрвальевич.
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