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Пихаленок возвращается в основу. Известны стартовые составы на матч Динамо - Верес

Премьер-лига

Неожиданная комбинация в центре поля у киевлян

Пихаленок возвращается в основу. Известны стартовые составы на матч Динамо - Верес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 17-м туре УПЛ встретятся "Динамо" и "Верес". Это будет последний матч в рамках украинского первенства в 2024 году.

Поединок состоится в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Стартовый состав "Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак

Стартовый состав "Вереса": Кожухар - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Луан, Кучеров, Клец, Дахновский - Гайдучик, Степанюк

Запасные: Ющишин, Когут, Куция, Чечер, Мельник, Смиян, Баран, Шарай, Нонго, Годя, Мрвальевич.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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