  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта

Премьер-лига
Обновлено

Последняя игра в 2024 году

УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве "Динамо" в матче 17-го тура УПЛ принимало "Верес". "Бело-синие" возглавляют турнирную таблицу, а коллектив из Ровно занимает девятое место.

"Динамо" подходило к этому матчу после унизительного поражения 0:3 от "Реал Сосьедад" в Лиге Европы. А вот в чемпионате у подопечных Шовковского все было здорово. "Александрия" и "Шахтер" в этом туре потеряли очки, поэтому в случае победы киевляне могли завершить 2024 год с гандикапом в пять очок от ближайшего преследователя. "Верес" в прошлом туре разгромно уступил 0:5 "Карпатам" и подопечные Шандрука стремились реабилитироваться перед собственными болельщиками за неудачу.

По сравнению с прошлым туром отметим появление в стартовом составе "Динамо" Дячука и Пихаленка. У гостей сегодня с первых минут вместо дисквалифицированного Яго вышел Кучеров.

Хозяева прогнозировали с первых минут взять мяч под собственный контроль, но с конструктивом в заключительной трети поля у них ощущались существенные проблемы. Безусловно, стоит отметить игру "Вереса" в защите, но и большого количества работы у них не было. Если так в атаке играет лидер чемпионата, то о чем вообще можно говорить? Грустно было за этим наблюдать. Вспомнить можно разве что удары Тымчика и Пихаленка, но слишком неточно.

УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта - изображение 1

На 23-й минуте помог открыть счет хозяевам стандарт. Пихаленок со штрафного отдал на Буяльского, а тот отпасовал на Ванат, который в одно касание пробил в дальний угол – 1:0. Десятый гол Ваната в УПЛ. Шикарный розыгрыш штрафного. С игры ничего не могли создать, а со стандарта забили. После пропущенного гола начали играть активнее гости, но и у них из них ничего не получалось. А вот после углового коллектив из Ровно мог сравнивать счет. Луан переправлял мяч в сетку, но спас "Динамо" Вивчаренко. Первый тайм закончился со счётом 1:0. Всего один удар в створ ворот был у "Динамо" и он завершился голом. Если вы не видели первый тайм, то вы ничего не пропустили.

УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта - изображение 2

После перерыва киевляне контролировали мяч и не торопились. Темп матча был максимально медленным. К сожалению, моментов не было. На 57-й могли сравнивать счет гости, но после передачи Клеца головой мимо ворот пробил Гайдучик. Не внимательно в этом эпизоде ​​сыграли защитники. Киевляне сегодня создавали моменты только после стандартов, а из игры у них ничего не получалось.

Нельзя сказать, что футболисты "Вереса" не делали ничего для того, чтобы сравнять счет, но этого было мало. Киевляне откровенно играли на удержание счета. Подопечные Шовковского могли доиграться, ведь полумоменты гости создавали. В конце встречи все вопросы о победителе мог снимать Попов, но его удар парировал голкипер. Однако три очка хозяева все же набрали.

Таким образом, "Динамо" теперь на пять очков опережает "Александрию", а "Верес" остался на девятом месте.

VBET Лига. 17-й тур

"Динамо" - "Верес" 1:0

Голы: Ванат (23)

"Динамо": Бущан - Тымчик (Караваев, 75), Попов, Дячук, Вивчаренко - Буяльский (Рубчинский, 74), Михайленко, Пихаленок (Андриевский, 83) - Волошин, Ванат, Кабаев

"Верес": Кожухарь - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров (Мрвальевич, 90+2), Клец - Луан (Нонго, 90+2), Дахновский (Годя, 72) - Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72)

По теме
yellow-arrow
Обновление состава и зарубежный сбор. Стали известны масштабные планы Левого Берега на межсезонье
yellow-arrow
Середняк УПЛ положил глаз на европейского нападающего
yellow-arrow
Динамо открыло счет в матче против Вереса. Автором гола стал лучший бомбардир команды
Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 15:21
Бвария простимулировала ДК в игре против Вереса. Зачем и почему пока не понятно.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 9
oda1979 (Запорожье)
16.12.2024 в 15:21
Бвария простимулировала ДК в игре против Вереса. Зачем и почему пока не понятно.
Ответить
0
0
наварін (Київ)
16.12.2024 в 15:00
Рівняни були не гірші за Динамо. Особливо виходи в контратаку.
Ответить
1
2
avatar
Djon (Україна)
16.12.2024 в 14:55
Усіх вболювальників ДК з перемого! Вимучили - не вимучили. Перемога є перемогою.
Ответить
3
0
Serhio79 (Kyiv)
16.12.2024 в 14:55
Не згодний з автором статті:жодних вимучувань не було, динамівці спокійно і прагматично зіграли на результат, повністю контролюючи хід гри.Без жодного ризику
Ответить
2
0
Alex-696 (Немирів)
16.12.2024 в 14:57
Для автора тексту все не так у діях Динамо.
Ответить
1
0
Alex-696 (Немирів)
16.12.2024 в 14:58
Про моменти Поповнення- взагалі мовчок)))
 
0
0
Alex-696 (Немирів)
16.12.2024 в 14:58
Попова
 
0
0
жека-киев (биг виладж)
16.12.2024 в 14:54
Правда, шо вимучили.Бо обєктивно рівна гра. Порівну браку.Добре, шо добре закінчилося.
Ответить
2
2
vlotko (Броди)
16.12.2024 в 15:24
Якби була рівна гра, була б нічия. ДК зіграло прагматично після важкого матчу і дороги з Реалом, контролювали гру. Забив Попов - не зарахував, Кожухар здійснив у кінці надзвичайний сейв, а тут торочать про вимучену перемогу. Тоді всі перемоги з рахунком 1:0 - рахувати вимученими.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости