УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта

В Киеве "Динамо" в матче 17-го тура УПЛ принимало "Верес". "Бело-синие" возглавляют турнирную таблицу, а коллектив из Ровно занимает девятое место.

"Динамо" подходило к этому матчу после унизительного поражения 0:3 от "Реал Сосьедад" в Лиге Европы. А вот в чемпионате у подопечных Шовковского все было здорово. "Александрия" и "Шахтер" в этом туре потеряли очки, поэтому в случае победы киевляне могли завершить 2024 год с гандикапом в пять очок от ближайшего преследователя. "Верес" в прошлом туре разгромно уступил 0:5 "Карпатам" и подопечные Шандрука стремились реабилитироваться перед собственными болельщиками за неудачу.

По сравнению с прошлым туром отметим появление в стартовом составе "Динамо" Дячука и Пихаленка. У гостей сегодня с первых минут вместо дисквалифицированного Яго вышел Кучеров.

Хозяева прогнозировали с первых минут взять мяч под собственный контроль, но с конструктивом в заключительной трети поля у них ощущались существенные проблемы. Безусловно, стоит отметить игру "Вереса" в защите, но и большого количества работы у них не было. Если так в атаке играет лидер чемпионата, то о чем вообще можно говорить? Грустно было за этим наблюдать. Вспомнить можно разве что удары Тымчика и Пихаленка, но слишком неточно.

На 23-й минуте помог открыть счет хозяевам стандарт. Пихаленок со штрафного отдал на Буяльского, а тот отпасовал на Ванат, который в одно касание пробил в дальний угол – 1:0. Десятый гол Ваната в УПЛ. Шикарный розыгрыш штрафного. С игры ничего не могли создать, а со стандарта забили. После пропущенного гола начали играть активнее гости, но и у них из них ничего не получалось. А вот после углового коллектив из Ровно мог сравнивать счет. Луан переправлял мяч в сетку, но спас "Динамо" Вивчаренко. Первый тайм закончился со счётом 1:0. Всего один удар в створ ворот был у "Динамо" и он завершился голом. Если вы не видели первый тайм, то вы ничего не пропустили.

После перерыва киевляне контролировали мяч и не торопились. Темп матча был максимально медленным. К сожалению, моментов не было. На 57-й могли сравнивать счет гости, но после передачи Клеца головой мимо ворот пробил Гайдучик. Не внимательно в этом эпизоде ​​сыграли защитники. Киевляне сегодня создавали моменты только после стандартов, а из игры у них ничего не получалось.

Нельзя сказать, что футболисты "Вереса" не делали ничего для того, чтобы сравнять счет, но этого было мало. Киевляне откровенно играли на удержание счета. Подопечные Шовковского могли доиграться, ведь полумоменты гости создавали. В конце встречи все вопросы о победителе мог снимать Попов, но его удар парировал голкипер. Однако три очка хозяева все же набрали.

Таким образом, "Динамо" теперь на пять очков опережает "Александрию", а "Верес" остался на девятом месте.

VBET Лига. 17-й тур

"Динамо" - "Верес" 1:0

Голы: Ванат (23)

"Динамо": Бущан - Тымчик (Караваев, 75), Попов, Дячук, Вивчаренко - Буяльский (Рубчинский, 74), Михайленко, Пихаленок (Андриевский, 83) - Волошин, Ванат, Кабаев

"Верес": Кожухарь - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров (Мрвальевич, 90+2), Клец - Луан (Нонго, 90+2), Дахновский (Годя, 72) - Степанюк, Гайдучик (Шарай, 72)