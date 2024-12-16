Полесье: Дайте Имаду Ашуру 15 Шахтеров - и он выиграет чемпионат

Вчера, 15 декабря, "Полесье" на родном стадионе в Житомире принимало донецкий "Шахтер" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой "волков" со счетом 1:0.

После завершения игры пресс-служба "Полесья" решила потроллить своего бывшего соперника:

"Дайте Имаду Ашуру 15 "Шахтеров" - и он выиграет чемпионат", - говорится в сообщении житомирского клуба в соцсети X.

Напомним, что "Полесье" одержало вторую победу над "Шахтером" в сезоне под руководством Ашура. В первом круге "волки" победили с тем же счетом - 1:0.