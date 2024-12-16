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Полесье: Дайте Имаду Ашуру 15 Шахтеров - и он выиграет чемпионат
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polissyafc.com
Вчера, 15 декабря, "Полесье" на родном стадионе в Житомире принимало донецкий "Шахтер" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой "волков" со счетом 1:0. После завершения игры пресс-служба "Полесья" решила потроллить своего бывшего соперника: "Дайте Имаду Ашуру 15 "Шахтеров" - и он выиграет чемпионат", - говорится в сообщении житомирского клуба в соцсети X. Напомним, что "Полесье" одержало вторую победу над "Шахтером" в сезоне под руководством Ашура. В первом круге "волки" победили с тем же счетом - 1:0.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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