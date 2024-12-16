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Двое игроков Кривбасса вернутся в расположение команды в январе

Премьер-лига

Футболисты были в аренде

Двое игроков Кривбасса вернутся в расположение команды в январе

Фото: ФК Кривбас

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На официальном сайте "Кривбасса" сообщается о том, что два футболиста команды вернутся в расположение клуба из аренды после завершения отпуска.

Речь идет о полузащитнике Владиславе Семотюке и нападающем Денисе Устименко. Семотюк в течение последних шести месяцев играл за львовский "Рух", за который он провел 4 матча. А Устименко играл за другой львовский клуб — "Карпаты", в составе которого он отметился одним голом за 12 матчей в первой части сезона УПЛ.

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Как стало известно, "Рух" и "Карпаты" не воспользовались опцией выкупа контрактов игроков. Соответственно, Семотюк и Устименко в январе начнут подготовку с "Кривбассом" ко второй части чемпионата Украины.

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Также добавим, что 24-летний Владислав Семотюк в целом принял участие в 10 матчах в составе "Кривбасса", с 2022 года. На счету 25-летнего Дениса Устименко за это время 24 поединка в составе "красно-белых", но без голов.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Устименко Владислав Семотюк
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
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