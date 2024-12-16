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Двое игроков Кривбасса вернутся в расположение команды в январе
Футболисты были в аренде
Фото: ФК Кривбас
На официальном сайте "Кривбасса" сообщается о том, что два футболиста команды вернутся в расположение клуба из аренды после завершения отпуска.
Речь идет о полузащитнике Владиславе Семотюке и нападающем Денисе Устименко. Семотюк в течение последних шести месяцев играл за львовский "Рух", за который он провел 4 матча. А Устименко играл за другой львовский клуб — "Карпаты", в составе которого он отметился одним голом за 12 матчей в первой части сезона УПЛ.
Как стало известно, "Рух" и "Карпаты" не воспользовались опцией выкупа контрактов игроков. Соответственно, Семотюк и Устименко в январе начнут подготовку с "Кривбассом" ко второй части чемпионата Украины.
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Также добавим, что 24-летний Владислав Семотюк в целом принял участие в 10 матчах в составе "Кривбасса", с 2022 года. На счету 25-летнего Дениса Устименко за это время 24 поединка в составе "красно-белых", но без голов.
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