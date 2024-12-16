Денис Олейник прокомментировал решение о завершении карьеры и рассказал о дальнейших планах

Бывший полузащитник "ЛНЗ" Денис Олейник рассказал в эксклюзивном интервью для Матч-Центра на УПЛ ТВ о своем решении о завершении игровой карьеры и дальнейших планах.

"Футбольный путь короткий, хотя я провел 20 лет на профессиональном уровне. Было очень много хороших моментов и полученного опыта. Мой контракт с "ЛНЗ" был рассчитан до конца сезона, но я принял решение и считаю его взвешенным. Есть несколько причин такого решения. Во-первых, я несколько устал психологически. Я хочу всегда побеждать. Я не тот футболист, который будет сидеть на скамейке и будет довольным от того, что есть в команде. К тому же, я поступаю на тренерскую лицензию "А" и не хочу терять время, ведь, когда ты играешь, ты не можешь учиться. Если бы я не сделал это сейчас, я потерял бы целый год".

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"Я хорошо помню проведенное время в "Динамо", ведь я был в академии, прошел все ступеньки в основную команду. У меня была мечта играть за первую команду и она осуществилась. Также я вспоминаю "Металлист", в котором я провел замечательные два с половиной года. Тренер (Мирон Маркевич) знал, как нужно использовать меня на поле, знал как со мной поговорить, как мотивировать и когда надо "напихать". В "Металлисте" я получал большое удовольствие от футбола. "Днепр" также был классным клубом, прекрасный коллектив, кайфовал от процесса. Но там у меня не сложились отношения с Хуанде Рамосом. Вспоминаю этот клуб с теплом в сердце. А больше всего, пожалуй, я научился в "Витессе". В плане жизни и отношения к футболу, там был топовый тренер (Петер Бош)".

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"В 31 год думал завершать с футболом, даже подготовил письмо об этом. Когда я был в Финляндии, я имел цель — вернуться в Украину и доказать всем, кто считал меня сбитым летчиком, что это не так. Очень благодарен Скрипнику, что пригласил меня в "Ворсклу". У меня была мечта — завершить карьеру в Украине. Сейчас я буду много учиться. Договорился с Петером Бошем, что приеду к нему в "ПСВ", чтобы посмотреть тренировки и пообщаться, чтобы глубже понимать процессы. У меня очень большие амбиции. Каким я буду тренером — покажет время".

Добавим, что в этом сезоне, который стал для Дениса Олейника последним в профессиональной карьере, 37-летний нападающий провел 12 матчей за "ЛНЗ", но голевыми действиями украинцу отличиться не удалось.