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Динамо открыло счет в матче против Вереса. Автором гола стал лучший бомбардир команды

Премьер-лига
Обновлено

Хозяева забили уже в первом тайме

Динамо открыло счет в матче против Вереса. Автором гола стал лучший бомбардир команды

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат открыл счет в матче против "Вереса" уже на 23-й минуте. Автором голевой передачи стал Виталий Буяльский.

Этот гол для 22-летнего Ваната стал десятым в чемпионате Украины и суммарно 14-ым в сезоне, включая забитый мяч за национальную сборную Украины.

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Киевляне, благодаря интересному розыгрышу стандарта, вышли вперед в первом тайме. Видео гола:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Андрей Журба
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