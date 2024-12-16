Динамо открыло счет в матче против Вереса. Автором гола стал лучший бомбардир команды

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат открыл счет в матче против "Вереса" уже на 23-й минуте. Автором голевой передачи стал Виталий Буяльский.

Этот гол для 22-летнего Ваната стал десятым в чемпионате Украины и суммарно 14-ым в сезоне, включая забитый мяч за национальную сборную Украины.

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Киевляне, благодаря интересному розыгрышу стандарта, вышли вперед в первом тайме. Видео гола: