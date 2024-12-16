Середняк УПЛ положил глаз на европейского нападающего

ЛНЗ может усилить атакующую линию. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По информации источника, черкасский клуб может приобрести словацкого нападающего "Ружомберок" Адама Тучного. За ситуацией вокруг игрока следят клубные скауты.

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Отмечается, что несмотря на свой молодой возраст (22 года) Тучный провел уже 7 сезонов во взрослом футболе и имеет еврокубковый опыт.

В нынешнем сезоне Адам не записал на свой счёт ни одного результативного действия в 19 матчах во всех турнирах.