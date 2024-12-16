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Середняк УПЛ положил глаз на европейского нападающего

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Середняк УПЛ положил глаз на европейского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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ЛНЗ может усилить атакующую линию. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По информации источника, черкасский клуб может приобрести словацкого нападающего "Ружомберок" Адама Тучного. За ситуацией вокруг игрока следят клубные скауты.

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Отмечается, что несмотря на свой молодой возраст (22 года) Тучный провел уже 7 сезонов во взрослом футболе и имеет еврокубковый опыт.

В нынешнем сезоне Адам не записал на свой счёт ни одного результативного действия в 19 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Бураков
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