Обновление состава и зарубежный сбор. Стали известны масштабные планы Левого Берега на межсезонье

"Левый Берег" начнет подготовку к весенней части сезона 14 января в родном Киеве. Об этом сообщает Sport.ua.

Затем, через две недели, "аисты" отправятся в Турцию для проведения зарубежного сбора. Там они сыграют 6-7 товарищеских игр. Домой киевляне вернутся за три дня до официальных матчей - 19 февраля.

Отмечается, что в ближайшее время "Левый Берег" распрощается с 3-4 игроками. В то же время, столько же новичков киевская команда планирует приобрести.

На зимний перерыв подопечные Виталия Первака уходят, находясь на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ с 16 очками в активе.