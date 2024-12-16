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Обновление состава и зарубежный сбор. Стали известны масштабные планы Левого Берега на межсезонье

Премьер-лига
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Грядут трансферы

Обновление состава и зарубежный сбор. Стали известны масштабные планы Левого Берега на межсезонье

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Левый Берег" начнет подготовку к весенней части сезона 14 января в родном Киеве. Об этом сообщает Sport.ua.

Затем, через две недели, "аисты" отправятся в Турцию для проведения зарубежного сбора. Там они сыграют 6-7 товарищеских игр. Домой киевляне вернутся за три дня до официальных матчей - 19 февраля.

Отмечается, что в ближайшее время "Левый Берег" распрощается с 3-4 игроками. В то же время, столько же новичков киевская команда планирует приобрести.

На зимний перерыв подопечные Виталия Первака уходят, находясь на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ с 16 очками в активе.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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