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Вивчаренко: Хорошо, что Шахтер потерял очки. А мы победили и закрепились на первом месте

Премьер-лига

Отрыв действительно приличный

Вивчаренко: Хорошо, что Шахтер потерял очки. А мы победили и закрепились на первом месте

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко дал комментарий после минимальной победы над "Вересом" (1:0) в домашнем матче 17-го тура УПЛ.

- Насколько непросто играть при таких погодных условиях? Перед выходом на поле реально плевались от того, что снег в лицо, ветер.

- Да, вы видели, какая игра была, очень тяжелая, и погода сегодня обеим командам мешала играть, поле, видимо, не в лучшем состоянии. Но главное - что мы сегодня победили. Это очень важно перед отпуском.

- Где-то не шла игра, и потом вот этот штрафной. Это домашняя заготовка?

- Конечно, у нас есть свои заготовки, ребята сегодня одну из них реализовали и очень хорошо выполнили это.

- Ванат 10 мячей уже в УПЛ забил. Может, ему сказать, что чемпионат завершается?

- Я не знаю, он хороший нападающий, он бомбардир Премьер-лиги, поэтому он должен забивать для нас много голов.

- То, что "Шахтер" вчера проиграл - это где-то учитывали? Это давило или наоборот где-то расслабило?

- Хорошо, что они очки свои потеряли. А мы сегодня победили и закрепились на 1-м месте с отрывом. Поэтому все впереди еще, - сказал Вивчаренко.

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Шахтёр" киевляне опережают на 10 очков (у "горняков" есть еще одна игра в запасе), "Александрию" - на 7.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Бураков
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