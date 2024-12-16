Шандрук - о матче с Динамо: Немного разочарованы результатом, моменты у нас были

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 17-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

— Последняя игра. Думаю, что, в целом, она получилась неплохой для болельщиков. Мы всегда говорим, что делаем всё для того, чтобы прежде всего наши болельщики получили удовольствие от игры. Думаю, сегодня, несмотря на сложные погодные условия и состояние газона, болельщики увидели неплохую игру обеих команд.

Мы сделали выводы после матча с "Карпатами" (0:5, — прим. ред.) в предыдущем туре. В той игре мы не выглядели тактически дисциплинированными. Сделали корректировки, и сегодня команда выглядела более целостнее в фазе обороны. Да, учитывая уровень соперника, мы понимали, что нам еще придется терпеть, играя без мяча, и стараться показать свои сильные качества — игру на контратаках. В целом, нам это удавалось: мы создавали моменты, у нас были возможности для высокого прессинга. Но, понятно, что в матче против "Динамо" так прессинговать на постоянной основе мы не можем.

Немного разочарованы результатом, если анализировать игру в целом, ведь моменты у нас были.

— Чего не хватило команды, чтобы достичь сегодня положительного результата?

— Наверное, мой ответ будет банальным: не хватило хладнокровия в создаваемых моментах. Не хватило качества при завершении атак и контратак. У Гайдучика, Степанюка были прекрасные моменты. Плюс некоторые решения могли быть лучше — можно было в этих эпизодах лучше распоряжаться с мячом. С этим у нас были проблемы и в предыдущих матчах. Что ж, надо работать, поднимать уровень своего мастерства с помощью тренировок.

— Уже в компенсированное время вы провели две замены. Почему так поздно?

— Нам неплохо давалась игра. А выходить на замену, выходить в игру не всегда легко. Возможно, мы немного задержались с этими заменами, но буквально на 2−3 минуты.