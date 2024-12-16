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Ванат: Верес - хорошая команда, счет был скользким

Премьер-лига
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Ванат снова забил

Ванат: Верес - хорошая команда, счет был скользким

fcdynamo.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат, подвел итог матча 17-го тура УПЛ с "Вересом" (1:0), в котором он забил единственный гол.

– Все понимали, что после сегодняшнего матча у нас будет отпуск. Но нужно было настроиться на эту игру, чтобы увеличить отрыв от конкурентов – и мы это сделали удачно. Как после любой победы, впечатления самые приятные. Также рад, что удалось забить. Можно сказать, что "Верес" играл неплохо, да и вообще это хорошая команда.

- До самого финального свистка держался счет 1:0, заставляло ли вас нервничать?

- Да, счет, действительно, был немного скользким. Хорошие моменты отличиться были как у нас, так и у "Вереса". Но, по-моему, в этом компоненте мы превосходили соперника, поэтому справедливо победили.

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- Следите ли вы за бомбардирской гонкой? Благодаря сегодняшнему голу вы вышли на первое место...

- Иногда в интернете встречаются новости об этом. Но для меня главное, чтобы команда побеждала.

– То, как вы разыграли штрафной удар, когда забивали мяч, было домашней заготовкой?

– Нет, это была импровизация от наших игроков. Она прошла – и слава Богу.

- Как вы с Волошиным разобрались, кто должен был завершать голевую комбинацию?

- В общем, пас на Волошина был, но я побежал, нанес удар и забил.

- Это был заключительный матч года.

– Конечно, мы устали – и от переездов, и от игр. Сейчас будет время отдохнуть.

– Что тренеры сказали вам в раздевалке после игры?

– Поздравили с победой, с началом отпуска и сказали, чтобы мы все хорошо отдохнули. В этом году отпуск будет несколько короче, чем раньше. Но, полагаю, и три недели – это очень хорошо. Снова соберемся 4 января, будет медосмотр, а 5 уже отправимся на сбор.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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