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Ванат: Верес - хорошая команда, счет был скользким
Ванат снова забил
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат, подвел итог
– Все понимали, что после сегодняшнего матча у нас будет отпуск. Но нужно было настроиться на эту игру, чтобы увеличить отрыв от конкурентов – и мы это сделали удачно. Как после любой победы, впечатления самые приятные. Также рад, что удалось забить. Можно сказать, что "Верес" играл неплохо, да и вообще это хорошая команда.
- До самого финального свистка держался счет 1:0, заставляло ли вас нервничать?
- Да, счет, действительно, был немного скользким. Хорошие моменты отличиться были как у нас, так и у "Вереса". Но, по-моему, в этом компоненте мы превосходили соперника, поэтому справедливо победили.
- Следите ли вы за бомбардирской гонкой? Благодаря сегодняшнему голу вы вышли на первое место...
- Иногда в интернете встречаются новости об этом. Но для меня главное, чтобы команда побеждала.
– То, как вы разыграли штрафной удар, когда забивали мяч, было домашней заготовкой?
– Нет, это была импровизация от наших игроков. Она прошла – и слава Богу.
- Как вы с Волошиным разобрались, кто должен был завершать голевую комбинацию?
- В общем, пас на Волошина был, но я побежал, нанес удар и забил.
- Это был заключительный матч года.
– Конечно, мы устали – и от переездов, и от игр. Сейчас будет время отдохнуть.
– Что тренеры сказали вам в раздевалке после игры?
– Поздравили с победой, с началом отпуска и сказали, чтобы мы все хорошо отдохнули. В этом году отпуск будет несколько короче, чем раньше. Но, полагаю, и три недели – это очень хорошо. Снова соберемся 4 января, будет медосмотр, а 5 уже отправимся на сбор.
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