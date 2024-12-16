Шовковский: К неплохим результатам в УПЛ добавилась большая ложка дегтя в плане выступлений в еврокубках

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 17-го тура УПЛ с "Вересом" (1:0) .

— В первую очередь хочу поблагодарить наших героев, наших военных, которые делают всё возможное, чтобы наша жизнь в Украине продолжалась, чтобы мы имели возможность играть футбол, дарить эмоции. Всегда хочется, чтобы эмоции были позитивными. Но так не бывает. К сожалению. А, может, так и должно быть: все ведь хотят быть удовлетворены.

Но это всё исключительно благодаря ВСУ, людям, которые делают всё возможное, чтобы мы все-таки в Украине развивались и наша жизнь продолжалась. Низкий поклон им и благодарность!

Во вторую очередь хочу поздравить всех с окончанием непростой первой половины сезона. Да, всё надо проанализировать, однако уже сейчас могу сказать, что этот отрезок сезона в чемпионате Украины мы провели на достаточно высоком уровне, но к нашим неплохим результатам в УПЛ добавилась большая ложка дегтя в плане выступления на международной арене. Надо проанализировать, почему так получилось. Нужно прибавлять уверенность, мастерство. Да, нет таких команд, которые всегда побеждают, так было и будет, но я всегда говорю: в любой ситуации мы будем делать все возможное, чтобы победить, мы всегда будем играть только на победу.

Что касается сегодняшнего матча, то мы специально вынесли его на понедельник, чтобы у команды было на один день больше на восстановление. Безусловно, на фоне результатов наших конкурентов в этом туре я пытался достучаться до игроков, донести до них, что в контексте предстоящего матча турнирное положение команд не имеет значения. Последний тур УПЛ в этом году показал, что все команды хотят, но кто больше настроен, у кого больше желания, кто более мотивирован и дисциплинирован, тот и побеждает.

Поблагодарил ребят за то, что том графике, который у нас был, они подошли к сегодняшнему матчу с необходимым уровнем желании и мотивации. Да, не всё получалось. Да, сказывалось качество поля, погодные условия, настрой соперника, который хотел реабилитироваться после досадного поражения в прошлом туре ("Карпаты" — "Верес" — 5:0, — прим. ред.). Но и мы тоже хотели реабилитироваться: наши результаты в Лиге Европы крайне негативные. Мы это должны признать. Ради того, чтобы суметь посмотреть прямо перед собой, в лицо друг другу, сделать выводы, понимать, что надо исправить и как это сделать, и двигаться дальше.

Одним словом, мы готовились к очень сложной игре. Она такой и оказалась.

— Оцените возвращение Пихалёнка после травмы.

— У него была очень непростая реабилитация после повреждения. Ему было непросто, но мы видели, с каким желанием он работал и были полностью удовлетворены его отношением. Нам Пихалёнка не хватало. Но в футболе так бывает, без травм он невозможен.

У Михавко тоже сейчас травма. И Бражко в прошлом матче получил повреждение. Обследование показало, что он не сможет нам сегодня помочь У Шапаренко осложнение после болезни, мы не могли рисковать его здоровьем.

Сейчас уже можно рассказать, что перед этим матчем у нас было много проблем. У Тымчика были определенные сложности, у Попова, у Биловара, у Буяльского. Поэтому нагрузка, которая выпала на ребят в эти дни, была очень большой. Еще позавчера в моем распоряжении было всего три центральных защитника. И только вчера стало понятно, что мы можем рассчитывать и на Попова.

— Эту часть сезона в Украине вы начали с матча против "Вереса", матчем против него же эту часть сезона и закончили. Но первый поединок дался вам более легко, чем сегодняшний. Это "Верес" так прибавил, или "Динамо" стало немного слабее?

— Усталость, которая накопилась, безусловно, сказалась. Но и "Верес" выглядит намного лучше, чем в прошлом году. К тому же, эта команда получила уверенность на протяжении осеннего периода. Она играла на достаточно высоком уровне и, будем откровенными, с "Шахтером" и "Александрией" "Верес" выглядел довольно уверенно и, как результат, отобрал у этих команд очки.

Поэтому мы понимали, что нас ждет очень сложная игра, тем более, что это последний матч года в УПЛ.

На первый матч с "Вересом" мы выходили непосредственно после межсезонной подготовки, у нас была свежесть, силы, команда выглядела достаточно неплохо, создала много голевых возможностей. Правда, пропустили необязательный гол, а ведь могли более спокойно доводить матч до победного завершения.

Сегодня же сказались и погодные условия, и качество поля, и нагрузка, и восстановление. Но, повторюсь, "Динамо" всегда будет играть только на победу. Могут быть изменения в тактике, в схемах ведения игры, в стратегии, но мы всегда будем играть исключительно на победу.