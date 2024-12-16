Сборы в Турции и наработки по трансферам, - Шовковский рассказал о зимних планах в Динамо

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский рассказал о том, как команда проведет межсезонье и о трансферных планах клуба.

— Поделитесь, пожалуйста, планами "Динамо" на межсезонье.

— Из отпуска команда выходит 4-го января, и в тот же день пройдет медосмотр. Но в Киеве мы не останемся: уже утром 5-го января выедем в Турцию, где на сборах будем готовиться к двум оставшимся матчам Лиги Европы и второй половине сезона в Украине. Хотелось бы, конечно, чтобы мы вылетали, но мы будем выезжать.

— Какие позиции требуют в "Динамо" усиления? Много слухов вокруг возможных трансферов вашей команды.

— Слухи комментировать я не буду. Могу сказать, что мы всегда работаем над тем, чтобы иметь возможность усилить команду. Рано говорить о конкретике, но, безусловно, у нас есть определенные наработки. Очень надеюсь, что они реализуются.

Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю в новом году новых побед и такой желанной для всех нас самой главной Победы!