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Сборы в Турции и наработки по трансферам, - Шовковский рассказал о зимних планах в Динамо
Коуч Динамо рассказал о зимних планах киевлян
fcdynamo.com
Главный тренер "
— Поделитесь, пожалуйста, планами "Динамо" на межсезонье.
— Из отпуска команда выходит 4-го января, и в тот же день пройдет медосмотр. Но в Киеве мы не останемся: уже утром 5-го января выедем в Турцию, где на сборах будем готовиться к двум оставшимся матчам Лиги Европы и второй половине сезона в Украине. Хотелось бы, конечно, чтобы мы вылетали, но мы будем выезжать.
— Какие позиции требуют в "Динамо" усиления? Много слухов вокруг возможных трансферов вашей команды.
— Слухи комментировать я не буду. Могу сказать, что мы всегда работаем над тем, чтобы иметь возможность усилить команду. Рано говорить о конкретике, но, безусловно, у нас есть определенные наработки. Очень надеюсь, что они реализуются.
Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю в новом году новых побед и такой желанной для всех нас самой главной Победы!
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