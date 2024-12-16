Шовковский философски оценил свой год во главе Динамо

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский резюмировал год своей работы во главе киевской команды.

"Еще когда я был игроком, то после каждого года, сезона анализировал свои действия, чтобы начинать новый год или сезон не с позиции того, где я нахожусь, а с понимания того, что я делал на протяжении этого отрезка, чтобы оказаться на этой позиции, и улучшил ли я своё состояние по сравнению с прошлым отрезком.

То же самое говорю сейчас и игрокам нашей команды: не смотрите на то, где вы сейчас находитесь, а отслеживайте то, что вы делали для того, чтобы оказаться на этой вершине, если мы говорим про турнирную таблицу. Надо отслеживать свои действия, чтобы анализировать их, делать вывод и прогрессировать, развиваться. Потому что для того, чтобы оставаться на определенном месте, надо просто очень быстро бежать. А чтобы развиваться, надо идти вперед на максимальных усилиях", - сказал Шовковский.