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Шовковский философски оценил свой год во главе Динамо
Александр Шовковский уже год - главный рулевой киевлян
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Главный тренер "
"Еще когда я был игроком, то после каждого года, сезона анализировал свои действия, чтобы начинать новый год или сезон не с позиции того, где я нахожусь, а с понимания того, что я делал на протяжении этого отрезка, чтобы оказаться на этой позиции, и улучшил ли я своё состояние по сравнению с прошлым отрезком.
То же самое говорю сейчас и игрокам нашей команды: не смотрите на то, где вы сейчас находитесь, а отслеживайте то, что вы делали для того, чтобы оказаться на этой вершине, если мы говорим про турнирную таблицу. Надо отслеживать свои действия, чтобы анализировать их, делать вывод и прогрессировать, развиваться. Потому что для того, чтобы оставаться на определенном месте, надо просто очень быстро бежать. А чтобы развиваться, надо идти вперед на максимальных усилиях", - сказал Шовковский.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, но провалилось в Лиге Европы, где пока что не взяло ни одного очка в группе.
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