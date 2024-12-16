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Известен второй соперник Динамо на зимних сборах

Премьер-лига

Многократный румынский чемпион

Известен второй соперник Динамо на зимних сборах

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Бухарестский ФКСБ (бывший "Стяуа") будет одним из соперников киевского "Динамо" в контрольных матчах зимних учебно-подготовительных сборов.

Как заявил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойко, матч состоится 12 января в Турции.

"Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским "Динамо", в Анталье", - сказал Стойко в эфире румынского телеканала Prima Sport.

Напомним, ранее стало известно, что еще одним соперником "Динамо" по межсезонному контрольному матчу будет польский "Видзев", с которым "бело-синие" сыграют 13 января.

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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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