Известен второй соперник Динамо на зимних сборах

Бухарестский ФКСБ (бывший "Стяуа") будет одним из соперников киевского " Динамо " в контрольных матчах зимних учебно-подготовительных сборов.

Как заявил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойко, матч состоится 12 января в Турции.

"Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским "Динамо", в Анталье", - сказал Стойко в эфире румынского телеканала Prima Sport.