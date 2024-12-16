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Известен второй соперник Динамо на зимних сборах
Многократный румынский чемпион
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Бухарестский ФКСБ (бывший "Стяуа") будет одним из соперников киевского "
Как заявил генеральный менеджер румынского клуба Михай Стойко, матч состоится 12 января в Турции.
"Нас ждет важная игра, пусть даже она не будет официальной. Мы сыграем 12 января с киевским "Динамо", в Анталье", - сказал Стойко в эфире румынского телеканала Prima Sport.
Напомним, ранее стало известно, что еще одним соперником "Динамо" по межсезонному контрольному матчу
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