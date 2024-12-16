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Экс-игрок Динамо: Я бы не сказал, что Алиев и Милевский были самыми талантливыми в академии киевлян

Премьер-лига

Каждый по-своему выделялся

Экс-игрок Динамо: Я бы не сказал, что Алиев и Милевский были самыми талантливыми в академии киевлян

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и воспитанник "Динамо" Григорий Ярмаш вспомнил, чем выделялись в академии киевлян Артем Милевский и Александр Алиев.

"Я бы не сказал, что именно они были самыми талантливыми. Каждый по-своему выделялся. Не хочу никого обидеть. Возможно, они были немного ярче и сильнее. Заслуженно оба смогли выйти на топовый уровень. Как они пользовались этим шансом – это уже личное дело.

Какую передачу и куда ему ни отдай, Милевский каждый мяч мог остановить и выйти практически из любой ситуации под давлением. Также имел нестандартную технику и принимал такие решения, которые даже партнеры не ожидали.

Фирменный удар Алиева уже проявлялся в академии. У него маленькая ножка. Плюс он сам в своих интервью рассказывал, что с папой тренировал удар в детстве. Потом удачно использовал это в игре", – сказал Ярмаш.

Напомним, что Милевский провел за Динамо 276 матчей, забил 87 голов и отдал 74 голевых передачи. Алиев сыграл за динамовцев 134 матча, забил 30 мячей и отдал 36 результативных передач.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.12.2024 в 19:30
Та НІТ... Мілевський був найталановитішим А от що молодість не проміняв на футбольні досягнення, то вже інше питання.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.12.2024 в 19:30
Та НІТ... Мілевський був найталановитішим А от що молодість не проміняв на футбольні досягнення, то вже інше питання.
Ответить
0
0

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