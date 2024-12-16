Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Динамо: Я бы не сказал, что Алиев и Милевский были самыми талантливыми в академии киевлян
Каждый по-своему выделялся
Экс-игрок сборной Украины и воспитанник "
"Я бы не сказал, что именно они были самыми талантливыми. Каждый по-своему выделялся. Не хочу никого обидеть. Возможно, они были немного ярче и сильнее. Заслуженно оба смогли выйти на топовый уровень. Как они пользовались этим шансом – это уже личное дело.
Какую передачу и куда ему ни отдай, Милевский каждый мяч мог остановить и выйти практически из любой ситуации под давлением. Также имел нестандартную технику и принимал такие решения, которые даже партнеры не ожидали.
Фирменный удар Алиева уже проявлялся в академии. У него маленькая ножка. Плюс он сам в своих интервью рассказывал, что с папой тренировал удар в детстве. Потом удачно использовал это в игре", – сказал Ярмаш.
Напомним, что Милевский провел за Динамо 276 матчей, забил 87 голов и отдал 74 голевых передачи. Алиев сыграл за динамовцев 134 матча, забил 30 мячей и отдал 36 результативных передач.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта
- Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Гвардиола о 1:2 от МЮ: Я недостаточно хорош. Я не справляюсь, это правда
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 1