Экс-игрок Динамо: Я бы не сказал, что Алиев и Милевский были самыми талантливыми в академии киевлян

Экс-игрок сборной Украины и воспитанник " Динамо " Григорий Ярмаш вспомнил, чем выделялись в академии киевлян Артем Милевский и Александр Алиев.

"Я бы не сказал, что именно они были самыми талантливыми. Каждый по-своему выделялся. Не хочу никого обидеть. Возможно, они были немного ярче и сильнее. Заслуженно оба смогли выйти на топовый уровень. Как они пользовались этим шансом – это уже личное дело.

Какую передачу и куда ему ни отдай, Милевский каждый мяч мог остановить и выйти практически из любой ситуации под давлением. Также имел нестандартную технику и принимал такие решения, которые даже партнеры не ожидали.

Фирменный удар Алиева уже проявлялся в академии. У него маленькая ножка. Плюс он сам в своих интервью рассказывал, что с папой тренировал удар в детстве. Потом удачно использовал это в игре", – сказал Ярмаш.