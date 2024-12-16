"Если за чемпионат, то 10, а по еврокубкам, то здесь без оценки", - Пихаленок оценил Динамо

Восстановившийся после травмы полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился впечатлениями от победы над "Вересом" (1:0) в 17-м туре УПЛ.

- Невероятные впечатления от того, что снова вернулся к стартовому составу. Очень много времени заняло восстановление после травмы, у меня был рецидив. Сегодня вышел на поле в основном составе впервые за, пожалуй, два с половиной месяца. Но слава Богу, что все сложилось хорошо, я вернулся на поле, и мы одержали сегодня важную победу.

– Александр Шовковский сказал, что даже для него первый гол стал неожиданностью. Вы тренировали такую ​​комбинацию или действовали по ситуации?

- По ситуации. Собрались я, Буяльский, Ванат и Назик Волошин, приняли решение именно так разыграть. Еще Ванат здорово набежал. Теперь шутим, что нужно чаще вот так собираться на поле (улыбается) и спонтанно что-то решать. Получилось очень здорово, хорошая комбинация – гол супер, еще и принес победу команде.

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- Сильно повлияла ли погода и мокрый снег на ход сегодняшнего матча?

- Больше мешал ветер, дувший то в одну сторону, то в другую, особенно когда отдавали передачи, и полет мяча было невозможно рассчитать. Но скользкое поле тоже влияло – когда подавал угловой, я поскользнулся. "Верес" нам сегодня нервы немного попортил, но самое главное – это победа, чтобы уйти в отпуск на расстоянии от преследователей и с хорошим настроением.

- Минимальный счет 1:0 в течение всего матча не давал возможности чувствовать себя спокойно?

– Это, действительно, да. Нужно играть до последней минуты, мы это сделали и победили.

- В матче первого круга вы тоже победили "Верес" с разницей в один мяч, тогда счет был 2:1, так что этот соперник всегда неуступчив?

– Да, это боевая команда. Видимо, вы заметили, что они и у "Шахтера" отобрали очки, и у "Александрии". С ними всегда очень тяжело играть, но мы к этому готовились, и игра получилась такой, как мы ожидали.

– Какую оценку можете поставить себе и команде по десятибалльной шкале за первую часть сезона?

- Если за чемпионат, то 10, а по еврокубкам, то здесь без оценки. У нас ноль очков - что тут можно сказать или оценить.

- Ожидали, что пойдете на зимний перерыв с преимуществом в десять очков над действующим чемпионом?

– Именно такого преимущества, если честно, не ожидали, но, можно сказать, это только начало. Когда я был в "Днепре-1", у нас тоже было преимущество, возможно, и не такое большое, но все равно все решается во втором круге.