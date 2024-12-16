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Львов и Буковель. Ванат рассказал, как собирается провести отпуск
Динамо завершило осеннюю часть сезона
Фото: УАФ
Нападающий "
"Планирую поехать во Львов, потом – в Буковель и после этого домой.
Особых традиций празднования у нас нет. Будет хорошо просто собраться всем вместе", - сказал Ванат.
Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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