Львов и Буковель. Ванат рассказал, как собирается провести отпуск

Нападающий " Динамо " Владислав Ванат, который по итогом осенней части сезона УПЛ с 10 голами является лидером бомбардирской гонки чемпионата, рассказал о том, как планирует провести отпуск.

"Планирую поехать во Львов, потом – в Буковель и после этого домой.

Особых традиций празднования у нас нет. Будет хорошо просто собраться всем вместе", - сказал Ванат.