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Львов и Буковель. Ванат рассказал, как собирается провести отпуск

Премьер-лига
Обновлено

Динамо завершило осеннюю часть сезона

Львов и Буковель. Ванат рассказал, как собирается провести отпуск

Фото: УАФ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат, который по итогом осенней части сезона УПЛ с 10 голами является лидером бомбардирской гонки чемпионата, рассказал о том, как планирует провести отпуск.

"Планирую поехать во Львов, потом – в Буковель и после этого домой.

Особых традиций празднования у нас нет. Будет хорошо просто собраться всем вместе", - сказал Ванат.

Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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