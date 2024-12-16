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Сборы за рубежом и спарринг-партнеры. Известны планы Колоса на зимнее межсезонье
Ковалевцы будут работать в Турции
Фото - Колос
Стали известны планы "
Как сообщает Sport.ua, ковалевцы проведут зимний сбор в Турции, который пройдет с 22 января по 15 февраля. В течении этого времени команды сыграет восемь контрольных матчей. Все спарринг-партнеры определятся до конца 2024 года.
По имеющимся данным, подопечные Александра Поздеева вернутся с зимних каникул 14 января и неделю будут тренироваться в Ковалевке. До отъезда в Турцию тренерский штаб определится с теми футболистами, которые покинут "Колос", и с новичками, с которыми будут подписаны контракты.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Колос" завершил на 11-е месте в УПЛ, набрав 18 очков.
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