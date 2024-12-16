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Сборы за рубежом и спарринг-партнеры. Известны планы Колоса на зимнее межсезонье

Премьер-лига
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Ковалевцы будут работать в Турции

Сборы за рубежом и спарринг-партнеры. Известны планы Колоса на зимнее межсезонье

Фото - Колос

Новина українською

Стали известны планы "Колоса" на зимнее межсезонье.

Как сообщает Sport.ua, ковалевцы проведут зимний сбор в Турции, который пройдет с 22 января по 15 февраля. В течении этого времени команды сыграет восемь контрольных матчей. Все спарринг-партнеры определятся до конца 2024 года.

По имеющимся данным, подопечные Александра Поздеева вернутся с зимних каникул 14 января и неделю будут тренироваться в Ковалевке. До отъезда в Турцию тренерский штаб определится с теми футболистами, которые покинут "Колос", и с новичками, с которыми будут подписаны контракты.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Колос" завершил на 11-е месте в УПЛ, набрав 18 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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