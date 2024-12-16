Сборы за рубежом и спарринг-партнеры. Известны планы Колоса на зимнее межсезонье

Стали известны планы " Колоса " на зимнее межсезонье.

Как сообщает Sport.ua, ковалевцы проведут зимний сбор в Турции, который пройдет с 22 января по 15 февраля. В течении этого времени команды сыграет восемь контрольных матчей. Все спарринг-партнеры определятся до конца 2024 года.

По имеющимся данным, подопечные Александра Поздеева вернутся с зимних каникул 14 января и неделю будут тренироваться в Ковалевке. До отъезда в Турцию тренерский штаб определится с теми футболистами, которые покинут "Колос", и с новичками, с которыми будут подписаны контракты.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Колос" завершил на 11-е месте в УПЛ, набрав 18 очков.