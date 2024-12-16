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Форвард Вереса: Беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты
Моменты у Вереса в матче с Динамо были
ФК "Верес"
Форвард "Вереса" Николай Гайдучик высказался о поражении своей команды в
– В целом, считаю, что позитивно сыграли. Были моменты – к сожалению, не реализовали их. Будем готовиться к следующему кругу весной, поэтому сделаем определенные выводы в целом за эти полгода, отдохнем и будем готовиться дальше.
– У вас был самый опасный момент "Вереса" в 1-м тайме, во 2-м у вас был шанс забить. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?
– Не хватило гола. На самом деле нападающий должен такие моменты реализовывать. Я беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты, поэтому подвел сегодня, возможно, команду. Но пытался компенсировать это другими моментами.
– Повлияла ли как-то погода сегодня на игру?
– Конечно, погода где-то немного влияет, но уже такая погода где-то 2-3 недели, поэтому, в принципе, не сильно влияла.
– Дают вам немного отдохнуть, ну а потом сборы.
– Да, конечно. Сейчас отдохнем где-то, наверное, 3 недели и будем дальше готовиться.
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