Форвард Вереса: Беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты

Форвард "Вереса" Николай Гайдучик высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура УПЛ (0:1) с "Динамо".

– В целом, считаю, что позитивно сыграли. Были моменты – к сожалению, не реализовали их. Будем готовиться к следующему кругу весной, поэтому сделаем определенные выводы в целом за эти полгода, отдохнем и будем готовиться дальше.

– У вас был самый опасный момент "Вереса" в 1-м тайме, во 2-м у вас был шанс забить. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?

– Не хватило гола. На самом деле нападающий должен такие моменты реализовывать. Я беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты, поэтому подвел сегодня, возможно, команду. Но пытался компенсировать это другими моментами.

– Повлияла ли как-то погода сегодня на игру?

– Конечно, погода где-то немного влияет, но уже такая погода где-то 2-3 недели, поэтому, в принципе, не сильно влияла.

– Дают вам немного отдохнуть, ну а потом сборы.

– Да, конечно. Сейчас отдохнем где-то, наверное, 3 недели и будем дальше готовиться.