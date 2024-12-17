Киевский центр, балканский треугольник и житомирские фланги. Символическая сборная 17-го тура УПЛ

Украинские клубы успешно отыграли свои последние матчи в 2024-м году. С чем мы их и поздравляем! Правда, уйти в отпуск с хорошим настроением удалось далеко не всем. А теперь подробнее.

Жизненно необходимые победы в борьбе за выживание одержали два киевских коллектива и наши аутсайдеры: "Левый Берег" и "Оболонь". Также свое положение в турнирной таблице закрепил еще один представитель Киевской области: ковалевский "Колос". В свою очередь, криворожский "Кривбасс" сократил отставание от тройки лучших, а луганская "Заря" поднялась в верхнюю часть таблицы.

Всем же остальным повезло значительно меньше. В частности, снова очки потеряла "Александрия", а в центральном поединке минувшего уик-энда житомирское "Полесье" разбило донецкий "Шахтер".

Ну и киевское "Динамо", на правах хозяина и лидера первенства ознаменовало завершение этого тура минимальной победой над ровенским "Вересом". Таким образом, динамовцы под руководством Александра Шовковского закрыли первую половину сезона на первой позиции.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 17-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Если к кому не может быть претензий в составе действующего чемпиона за проигранную игру с "Полесьем", так это точно к их голкиперу. Дмитрий выглядел уверенно и надежно. А эпизодами и вообще демонстрировал действительно монструозную реакцию на линии, при этом в далеко не простых ситуация - после различных рикошетов и отскоков. Именно Ризнык несколько раз в первом тайме спасал Пушича и его защитников после откровенных пожаров в штрафной зоне.

Правый защитник: Тейлор ("Полесье")

Капитан "волков" не отыграл победную встречу с "горняками" до конца. Однако, с уходом опытного бразильца с поля житомиряне ощутимо потеряли в монолитности в защите. Поэтому подопечные Марино Пушича чаще начали находить свободные зоны. В частности, очень бросалась в глаза разница в скоростях футболистов "Полесья" на фоне того же Кевина. Когда его соотечественник был на поле, подобные рейды не удавалось реализовать.

Центральный защитник: Валерий Бондаренко ("Колос")

Однозначно, качественное выступление мы увидели от 30-летнего центрбека в противостоянии с "Ингульцом". Бондаренко весь поединок провел на высоком уровне и сыграл на опыте. В итоге, Валерий грамотно перекрывал свои зоны перманентной ответственности и толком ничего не дал в своей зоне создать атакующей линии команды Василия Кобина.

Центральный защитник: Денис Попов ("Динамо")

Как это часто бывает в случае Дениса - запомнился он прежде всего своими атакующим действиями, в хорошем смысле. В игре с ровенским "Вересом" защитник столичного коллектива частенько оказывался в эпицентре событий и подключался к стандартам команды СаШо. К тому же, и свои непосредственные обязанности Попов также выполнил солидно. Приславутый "ноль" в графе пропущенных и важная победа, что еще нужно?

Левый защитник: Богдан Михайличенко ("Полесье")

Герой матча с "Шахтером". Богдан был заведенным весь поединок. Даже через экран чувствовалась его заряженность на игру. Даже когда у его партнеров не клеилась игра в позиционных атаках, Михайлинченко проявлял лидерские качества и вел за собой. Фланговый защитник житомирян не выключался до самого финального свистка - за что и был вознагражден триумфальным забитым мячом. А вот защитники "горняков" в это время уже спали, хех...

Опорный полузащитник: Мухаррем Яшари (ЛНЗ)

Косовский хавбек очень эмоционально воспринял ужасный стык с участием Каплиенко... Впрочем, Мухаррем, как настоящий боец, проявил выдержку и сохранил хладнокровие. После этого злосчастного эпизода Яшари едва ли не больше всех игроков ЛНЗ сделал для того, чтобы сравнять счет с "Александрией" Руслана Ротаня. В конце концов, именно точный удар 26-летнего легионера принес черкасской команде такую важную ничью с одним из лидеров украинского первенства.

Центральный полузащитник: Петар Мичин ("Заря")

Это уже не первое попадание серба в наши подобные символические сборные. Поединок против одесского "Черноморца" не стал исключением в этом контексте. Петар снова был самым заметным в составе команды Младена Бартуловича. Сначала Мичин сам поразил ворота "моряков", а в компенсированное время еще отдал ассист на победный гол Башичу. Этот мяч стал уже 5-м для сербского легионера в этой кампании УПЛ, и 4-м в последних 5-ти матчах. Сильно, ничего не скажешь - опыт выступлений в Италии дает о себе знать.

Бонусом в этой категории идет как раз одноклубник и партнер Петара по центру поля "Зари" - Яков Башич. Хорват сохранял концентрацию до самого конца и не побоялся взять на себя инициативу. В итоге, победный красавец-гол, верхняя часть турнирной таблицы и отличное праздничное настроение для Бартуловича и компании.

Центральный полузащитник: Хрвое Илич ("Кривбасс")

Еще один представитель Балканского полуострова в нашей символической "солянке". Илич снова продемонстрировал весь свой креатив и сумел его конвертировать в два результативных действия, которые и принесли криворожской команде уверенную домашнюю победу над львовскими "Карпатами" - 2:0. В первом тайме поединка со "львами" хавбек реализовал пенальти, а во второй половине - ассистировал Твердохлебу. Сейчас Хрвое имеет в своем активе 3+3 очка по системе "гол+пас". И это всего лишь за 10 туров!

Атакующий полузащитник: Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Следующим в списке идет еще один футболист команды Юрия Вернидуба. "Кривбасс" под конец первой половины набрал мощный ход, что вылилось сразу в четыре подряд победы. Не последнее участие в этой положительной тенденции сыграл и наш герой. Речь, конечно, идет о Твердохлебе. В ноябре Егора буквально прорвало - чуть больше чем за месяц 11-й номер криворожан оформил сразу 6 (шесть!) мячей. Очень солидный показатель.

Для разнообразия формации и более широкого спектра атакующих возможностей в качестве альтернативы выступает пара вингеров: Владислав Велетень ("Колос") и Сидней ("Левый Берег"). Первый стал буквально MVP встречи с "Ингульцом". Сначала, после навеса вингера ковалевцев был забит первый мяч, а во втором тайме тот же Велетень уже сам ассистировал на Демченко. Бразильский же представитель "аистов" записал на свой счет единственный гол в противостоянии с полтавской "Ворсклой", который и стал победным в той встрече. Благодаря этому, команда Виталия Первака отпраздновала четвертую победу в этом сезоне и оттолкнулась от зоны вылета.

Форвард: Ростислав Тарануха ("Оболонь")

Мало того, что Тарануха отметился забитым мячом впервые с апреля. Так еще и оформил к этому и голевую передачу на Близниченко, сняв вопрос на счет победителя в паре с крепким львовским "Рухом". Качественный матч от Ростислава по всем критериям: как в контексте самого результата, так и по рисунку игры. Удачная игра атакующего игрока "пивоваров" отразилась непосредственно и на позиции "Оболони" в турнирной таблице - команда Сергея Шищенко завершила первую половину чемпионата в зоне "стыков".

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Кто бы что ни говорил, а Владислав приносит "бело-синим" результат. И самое главное делает это регулярно. Как минимум, на внутренней арене - а мы как раз говорим о родной УПЛ. Поэтому, снова смело включаем 11-го номера столичного коллектива в нашу банду. Ванат провел свой очередной гол в этой кампании, на этот раз забив победный мяч в ворота неприступного "Вереса" под руководством Олега Шандрука. Да и вообще, нападающий "Динамо" был активным на протяжении всей встречи и отыграл все 90 минут. Сейчас 22-летний форвард является лучшим снайпером чемпионата, имея в своем активе 10 точных ударов.

Главный тренер: Александр Поздеев ("Колос")

Тренеру ковалевцев удалось полностью сбить и нивелировать атакующий потенциал "Ингульца" (4 гола за 2,5 тайма до этой очной встречи). К тому же, "Колосу" второй раз в сезоне удалось забить дважды. Мы и раньше отмечали прогресс Александра Поздеева и его команды. Сейчас же положительная тенденция прослеживается невооруженным глазом - за порядком в обороне, созданием моментов и реализацией в конце концов пришли и результаты. Без всякого сомнения, наставник "Колоса" заслуживает этой номинации.

Бонусом: тренерская и концептуальная дуэль Имада Ашура ("Полесье") и Марино Пушича ("Шахтер"). Для обоих - с противоположными смысловыми знаками. Наставнику "волков" и коучу "горняков" нужно было реабилитироваться за прошлые неудачи своих команд. Однако, исправить свои ошибки сумел только представитель житомирян. Первый - свой экзамен сдал, второй - провалил (и скорее всего, без права на пересдачу). "Шахтер" все еще не может ни разу в своей истории обыграть "Полесье" в рамках УПЛ, вот такие вот реалии.

Запасные: Олег Кудрик ("Полесье"), Александр Романчук ("Кривбасс"), Андерсон Джордан ("Заря"), Роман Дидык ("Рух"), Константин Вивчаренко ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Виктор Близниченко, ("Оболонь"), Константин Бычек ("Оболонь"), Павел Ореховский ("Колос"), Денис Янаков ("Черноморец"), Александр Филиппов ("Полесье"), Боливар ("Колос").