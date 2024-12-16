"Теперь постараюсь радовать своей игрой уже двух своих сынишек", - Пихаленок во второй раз стал отцом

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок после матча 17-го тура УПЛ с «Вересом» высказался о грядущем зимнем межсезонье.

- На прошлой неделе вы вторично стали отцом, так что у вас была двойная мотивация?

– Да, снова стал отцом. Невероятные впечатления. Теперь постараюсь радовать своей игрой уже двух своих сынишек.

- Выходит, в вашей семье мужской коллектив?

- Если говорить о моей собственной семье, то да. В общем, у меня есть сестра, мама, жена, поэтому не могу сказать, что в семье одни мужчины.

– Какие планы у команды на зимнюю паузу?

- У нас будет чуть больше двух недель отдыха, после чего уже 5 января едем на собрание.

- Как планируете провести отпуск и как будете праздновать Новый год и Рождество?

– Я буду в Киеве со своей семьей, с маленьким ребенком, никуда не планирую ехать. Но знаю, что некоторые ребята собираются отправиться во Львов или Буковель.