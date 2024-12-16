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Воспитанник Динамо удивил зарплатами во второй и третьей командах киевлян

Премьер-лига

Григорий Ярмаш три года провел в системе Динамо

Воспитанник Динамо удивил зарплатами во второй и третьей командах киевлян

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и воспитанник "Динамо" Григорий Ярмаш вспомнил, какие зарплаты были во второй и третьей командах киевлян.

"В "Динамо-3" у меня сначала зарплата была, кажется, 150 долларов. Потом уже в "Динамо-2" – 300 долларов, со временем подняли до 450 долларов. Я родителям почти все отдавал", - сказал Ярмаш.

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Напомним, что в системе «Динамо» Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды киевлян.

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Григорий Ярмаш Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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