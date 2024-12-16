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Воспитанник Динамо удивил зарплатами во второй и третьей командах киевлян
Григорий Ярмаш три года провел в системе Динамо
фото из свободных источников
Экс-игрок сборной Украины и воспитанник "
"В "Динамо-3" у меня сначала зарплата была, кажется, 150 долларов. Потом уже в "Динамо-2" – 300 долларов, со временем подняли до 450 долларов. Я родителям почти все отдавал", - сказал Ярмаш.
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Напомним, что в системе «Динамо» Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды киевлян.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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