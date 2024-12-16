Воспитанник Динамо удивил зарплатами во второй и третьей командах киевлян

Экс-игрок сборной Украины и воспитанник " Динамо " Григорий Ярмаш вспомнил, какие зарплаты были во второй и третьей командах киевлян.

"В "Динамо-3" у меня сначала зарплата была, кажется, 150 долларов. Потом уже в "Динамо-2" – 300 долларов, со временем подняли до 450 долларов. Я родителям почти все отдавал", - сказал Ярмаш.

Напомним, что в системе «Динамо» Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды киевлян.