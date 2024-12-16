Конкуренты не дождались подарка. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 1:0

"Шахтер" и "Александрия" осечку "Динамо" в этом матче восприняли бы как рождественско-новогодний подарок. Но киевляне не были такими любезными и взяли три очка, хотя легко по игре они не дались. "Верес" в очередной раз продемонстрировал свое умение противостоять соперникам, которые решают серьезные турнирные задачи.

На матче побывала и фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея