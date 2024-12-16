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Конкуренты не дождались подарка. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 1:0
В Киеве прошел последний официальный футбольный матч 2024-го года в украинском футболе
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Шахтер" и "Александрия" осечку "Динамо" в этом матче восприняли бы как рождественско-новогодний подарок. Но киевляне не были такими любезными и взяли три очка, хотя легко по игре они не дались. "Верес" в очередной раз продемонстрировал свое умение противостоять соперникам, которые решают серьезные турнирные задачи.
На матче побывала и фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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